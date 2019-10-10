Первый космонавт ОАЭ вернется на родину 12 октября

ДОХА, 10 окт - РИА Новости. Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури вернется на родину в субботу, 12 октября, после завершения медосмотра и научных экспериментов, связанных с его физическим состоянием, в Звездном городке, говорится в поступившем РИА Новости пресс-релизе Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида. Центр занимается подготовкой эмиратских космонавтов.
Хазза аль-Мансури вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом вернулись в корабле "Союз МС-12" с МКС 3 октября. Аль-Мансури стал первым эмиратцем, полетевшим в космос, а также первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС. Он провел на орбите восемь дней.
Ранее генеральный директор космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби сообщил РИА Новости, что аль-Мансури отправится в ОАЭ после прохождения медосмотра.
"Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида подтверждает, что возвращение Хазза аль-Мансури в ОАЭ запланировано на субботу, 12 октября", - отметили в центре.
Вместе с космонавтом на родину вернутся его дублер Султан аль-Нейяди и руководство космического центра, которое также находилось в России после возвращения аль-Мансури с МКС.
Аль-Мансури сейчас находится в Звездном городке в Подмосковье. Он прошел медицинский осмотр и испытания в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Эти медицинские тесты были частью его научной миссии по изучению влияния невесомости на организм человека. Впервые такие эксперименты были поставлены на представителе арабского региона.