Приднестровский инвестфорум состоится 10-11 октября в Тирасполе

ТИРАСПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Приднестровский международный инвестиционный и экономический форум (ПМИЭФ-2019) состоится 10-11 октября в Тирасполе, сообщили РИА Новости в оргкомитете по проведению форума.

Откроется ПМИЭФ пленарным заседанием "Будущее Приднестровья: вызовы, стратегия, механизмы достижения успеха". Первый день будет посвящен обсуждению тем, отражающих процессы цифровизации экономики, перспективы развития IT-отрасли и вложения в неё. Главной темой второго дня станет туризм. Пленарная сессия будет посвящена маркетингу территорий.

12 октября организаторы проведут для гостей информационные туры по туристическим маршрутам, которые предлагаются Приднестровьем. После этого представителей туристического бизнеса пригласят на праздник вина и винограда в Бендерской крепости.

Для участия в форуме уже зарегистрировались более 500 гостей из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья. Для гостей форума будут работать 13 панельных сессий.

Власти непризнанной республики придают большое значение проведению форума. Премьер-министр Приднестровья Александр Мартынов ранее заявил о намерении провести в 2019 году более масштабный форум, чем в прошлом году.

Приднестровский международный инвестиционный экономический форум (ПМИЭФ) проводится с 2009 года, а с 2016 года стал ежегодным и проходит под патронатом правительства Приднестровской молдавской республики.