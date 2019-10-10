Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T02:05Z
https://ria.ru/20191010/1559606710.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_0:142:1401:930_1036x0_80_0_0_2906a2daad813a18419013aa6b4ab710.jpg
РИА Новости

Приднестровский инвестфорум состоится 10-11 октября в Тирасполе

02:05 10.10.2019
127
CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий видМемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий вид
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Приднестровский международный инвестиционный и экономический форум (ПМИЭФ-2019) состоится 10-11 октября в Тирасполе, сообщили РИА Новости в оргкомитете по проведению форума.
Откроется ПМИЭФ пленарным заседанием "Будущее Приднестровья: вызовы, стратегия, механизмы достижения успеха". Первый день будет посвящен обсуждению тем, отражающих процессы цифровизации экономики, перспективы развития IT-отрасли и вложения в неё. Главной темой второго дня станет туризм. Пленарная сессия будет посвящена маркетингу территорий.
12 октября организаторы проведут для гостей информационные туры по туристическим маршрутам, которые предлагаются Приднестровьем. После этого представителей туристического бизнеса пригласят на праздник вина и винограда в Бендерской крепости.
Для участия в форуме уже зарегистрировались более 500 гостей из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья. Для гостей форума будут работать 13 панельных сессий.
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
Вчера, 11:00РИА Новости
Мирослав Лайчак: нужда в российских военных в Приднестровье может отпасть
Власти непризнанной республики придают большое значение проведению форума. Премьер-министр Приднестровья Александр Мартынов ранее заявил о намерении провести в 2019 году более масштабный форум, чем в прошлом году.
Приднестровский международный инвестиционный экономический форум (ПМИЭФ) проводится с 2009 года, а с 2016 года стал ежегодным и проходит под патронатом правительства Приднестровской молдавской республики.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент ПМР Евгений Шевчук
Вчера, 10:55РИА Новости
Часть имущества экс-главы Приднестровья выставили на продажу
300000
Обсудить 0
Александр МартыновРумынияМолдавияВ мире
Рекомендуем
Государственный секретарь США Майк Помпео
Вывод сил США с севера Сирии не приведет к возрождению ИГ*, считает Помпео
РИА
Новости
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Эрдоган рассчитывает обсудить с Трампом в Вашингтоне в ноябре поставки F-35
Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Парламент Кубы выберет президента страны на внеочередном заседании
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии
Турецкие ВС нанесли удары по 181 объекту в ходе операции в Сирии
Лента
новостей
Министр иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади
Иордания осудила турецкую военную операцию на северо-востоке Сирии
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе
Постпред при ООН: Турция твердо привержена территориальной целостности САР
Юлия Юзик
Иран отпустил задержанную ранее россиянку Юзик, она летит в Россию
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что США не давали "зеленый свет" на операцию Турции в Сирии
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
В SDF заявили об авиаударе Турции по тюрьме, где содержатся боевики ИГ*
Тюлень охотится за рыбой. Полынья в арктических льдах привлекает все живое
Премьеры Финляндии и Исландии обсудят развитие Арктики
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури после послеполетного обследования в Центре подготовки имени Юрия Гагарина в Звездном городке спустя четыре дня после возвращения с МКС
Первый космонавт из ОАЭ вернется на родину по завершении медосмотра
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Парламентские выборы в Тунисе
Умеренные исламисты получили около четверти мест в парламенте Туниса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
10:20Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет украинская девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
09:38Суд в Бангладеш выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Юнуса
09:34В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов
09:33СМИ: перевозчики не поддержали проект о передаче данных навигации "Платону"
09:33Армения осудила турецкую военную операции в Сирии
09:32В Эквадоре десятки заключенных сбежали из исправительного учреждения
Лента новостейМолния