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РИА Новости
Война в Сирии

В САР планируют эвакуировать армян из Телль-Абъяда из-за операции ВС Турции

01:59 10.10.2019 (обновлено: 02:07 10.10.2019)
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© REUTERS / Demiroren News AgencyДым от бомбардировок на северо-востоке Сирии
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии
© REUTERS / Demiroren News Agency
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости. Армянские семьи планируют эвакуировать из сирийского города Телль-Абъяд, подвергшегося ударам турецкой армии, сообщил в четверг глава профильной комиссии по вопросам диаспоры парламента Армении Мхитар Айрапетян.
Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. По последним данным Анкары, турецкие военные после начала операции нанесли удары по 181 цели курдских формирований.
"Учитывая, что под огнем оказались населенные армянами районы Сирии, я связался с консулом Арменом Саркисяном, чтобы получить сведения о сложившейся там ситуации. В данный момент турки обстреливают Телль-Абъяд, где проживают 16 армянских семей. Предусматривается вскоре организовать их эвакуацию", - написал Айрапетян в Facebook.
Кроме того, по его словам, армяне есть и в городе Камышли, который также попал под удар турецких войск.
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Армянская община в Сирии считалась одной из самых крупных диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. В основном члены диаспоры жили в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Камышли. После начала сирийского кризиса, по разным оценкам, более 90 тысяч армян покинули Сирию.
Ранее МИД Армении заявлял, что республика предоставила убежище свыше 22 тысячам граждан Сирии, став третьим в Европе государством по числу принятых сирийских беженцев относительно численности населения страны.

* запрещенная в России террористическая организация.
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