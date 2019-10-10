В САР планируют эвакуировать армян из Телль-Абъяда из-за операции ВС Турции

ЕРЕВАН, 10 окт – РИА Новости. Армянские семьи планируют эвакуировать из сирийского города Телль-Абъяд, подвергшегося ударам турецкой армии, сообщил в четверг глава профильной комиссии по вопросам диаспоры парламента Армении Мхитар Айрапетян.

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. По последним данным Анкары, турецкие военные после начала операции нанесли удары по 181 цели курдских формирований.

"Учитывая, что под огнем оказались населенные армянами районы Сирии, я связался с консулом Арменом Саркисяном, чтобы получить сведения о сложившейся там ситуации. В данный момент турки обстреливают Телль-Абъяд, где проживают 16 армянских семей. Предусматривается вскоре организовать их эвакуацию", - написал Айрапетян в Facebook.

Кроме того, по его словам, армяне есть и в городе Камышли, который также попал под удар турецких войск.

Армянская община в Сирии считалась одной из самых крупных диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. В основном члены диаспоры жили в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Камышли. После начала сирийского кризиса, по разным оценкам, более 90 тысяч армян покинули Сирию.