Премьеры Финляндии и Исландии обсудят развитие Арктики

Тюлень охотится за рыбой. Полынья в арктических льдах привлекает все живое

ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Изменение климата, устойчивое развитие и работу Арктического совета обсудит в Рейкьявике глава правительства Финляндии Антти Ринне со своей коллегой из Исландии Катрин Якобсдоуттир, сообщает пресс-служба финского кабмина.

Основной целью визита Ринне в Исландию станет участие в Ассамблее Полярного круга, где также примут участие наследная принцесса Швеции Виктория и министр энергетики США Рик Перри.

"В четверг, 10 октября, премьер-министр Антти Ринне посетит Ассамблею Полярного круга в Рейкьявике, Исландия. Премьер-министр Ринне выступит с приветственной речью на мероприятии вместе с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир. Основными темами двусторонних дискуссий будут изменение климата, устойчивое развитие и работа Арктического совета", - говорится в сообщении.

Исландия в настоящее время председательствует в Арктическом совете. Ринне также встретится со спикером парламента Исландии Стейнгримюром Йоуханни Сигфуссоном и председателем Ассамблеи Полярного круга, бывшим президентом Исландии Оулавюром Рагнаром Гримссоном.

В ходе визита Ринне посетит авиабазу ​​Кеблавик (Keflavik Air Base).