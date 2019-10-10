Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T01:55Z
https://ria.ru/20191010/1559606512.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154966/17/1549661783_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_c1779921521b2da3830a4fc7b939c28a.jpg
РИА Новости

Премьеры Финляндии и Исландии обсудят развитие Арктики

01:55 10.10.2019
119
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаТюлень охотится за рыбой. Полынья в арктических льдах привлекает все живое
Тюлень охотится за рыбой. Полынья в арктических льдах привлекает все живое
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Изменение климата, устойчивое развитие и работу Арктического совета обсудит в Рейкьявике глава правительства Финляндии Антти Ринне со своей коллегой из Исландии Катрин Якобсдоуттир, сообщает пресс-служба финского кабмина.
Основной целью визита Ринне в Исландию станет участие в Ассамблее Полярного круга, где также примут участие наследная принцесса Швеции Виктория и министр энергетики США Рик Перри.
"В четверг, 10 октября, премьер-министр Антти Ринне посетит Ассамблею Полярного круга в Рейкьявике, Исландия. Премьер-министр Ринне выступит с приветственной речью на мероприятии вместе с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир. Основными темами двусторонних дискуссий будут изменение климата, устойчивое развитие и работа Арктического совета", - говорится в сообщении.
Исландия в настоящее время председательствует в Арктическом совете. Ринне также встретится со спикером парламента Исландии Стейнгримюром Йоуханни Сигфуссоном и председателем Ассамблеи Полярного круга, бывшим президентом Исландии Оулавюром Рагнаром Гримссоном.
Мусор в Арктике
Вчера, 12:11РИА Новости
Экологический взвод ЦВО убрал более 4,5 тысячи тонн мусора в Арктике
В ходе визита Ринне посетит авиабазу ​​Кеблавик (Keflavik Air Base).
Как уточняется в сообщении, Ассамблея Полярного круга - самая значимая конференция на высшем уровне по вопросам Арктики. Организовывается в Рейкьявике ежегодно, объединяет людей, представляющих национальные правительства от США до Китая, коренные народы, университеты, компании, экологические организации. В этом году ожидается более 2 тысяч участников из 60 стран.
300010
Обсудить 0
Оулавюр Рагнар ГримссонРик ПерриИсландияФинляндияСШАВ мире
Рекомендуем
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020, заявили в ПА Альянса
РИА
Новости
Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Парламент Кубы выберет президента страны на внеочередном заседании
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Эрдоган рассчитывает обсудить с Трампом в Вашингтоне в ноябре поставки F-35
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе
Постпред при ООН: Турция твердо привержена территориальной целостности САР
Лента
новостей
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы
Лидеры Катара и Турции обсудили укрепление отношений на фоне операции в САР
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
В SDF заявили об авиаударе Турции по тюрьме, где содержатся боевики ИГ*
Министр иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади
Иордания осудила турецкую военную операцию на северо-востоке Сирии
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии
Турецкие ВС нанесли удары по 181 объекту в ходе операции в Сирии
Одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанных советской станцией Луна-3
Россия желает продолжить сотрудничество с Европой по исследованиям Луны
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии
Постпред Турции при ООН объяснил операцию в САР борьбой с терроризмом
Джордж Маршалл
Западу предложили разработать "план Маршалла" для Украины
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы
Турция начала расследование против 78 человек в связи с операцией в Сирии
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что США не давали "зеленый свет" на операцию Турции в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
10:20Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет украинская девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
09:38Суд в Бангладеш выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Юнуса
09:34В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов
09:33СМИ: перевозчики не поддержали проект о передаче данных навигации "Платону"
09:33Армения осудила турецкую военную операции в Сирии
09:32В Эквадоре десятки заключенных сбежали из исправительного учреждения
Лента новостейМолния