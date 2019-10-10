Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T01:45Z
https://ria.ru/20191010/1559606467.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1036x0_80_0_0_bd78cc2a42ab04f01b6d044f422ee242.jpg
РИА Новости

Депутатам на Западе советуют объяснять избирателям важность ядерного оружия

01:45 10.10.2019
336
© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв
© Depositphotos / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Парламентариям стран НАТО предлагают объяснять своим избирателям важность ядерного оружия как "незаменимого столпа" политики альянса и необходимость "значительных расходов" на поддержание современного ядерного сдерживания, говорится в одном из докладов, подготовленных для обсуждения на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
Сессия ПА НАТО пройдет с 11 по 14 октября в Лондоне. Профильные комитеты ассамблеи ранее обсуждали подготовленные к этой осени проекты резолюций и докладов, которые будут внесены на рассмотрение сессии. В случае одобрения их направят в качестве политических рекомендаций Североатлантическому совету.
В докладе "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников", подготовленного докладчиком из Канады Джозефом Дэйем, анализируются последствия для НАТО распада договора РСМД и разработки в РФ новых оборонных технологий. Автор в качестве одной из рекомендаций советует западным парламентариям агитировать за расходы на поддержание ядерных арсеналов.
"Парламентарии НАТО должны быть в состоянии объяснить своим избирателям, почему ядерное оружие остается незаменимым столпом политики НАТО в области обороны и сдерживания. Перед американскими, британскими и французскими парламентариями стоит задача объяснить необходимость значительных расходов каждой из их стран на поддержание современного, способного и безопасного потенциала ядерного сдерживания", - говорится в документе.
Рисунок астероида около планеты Земля
7 октября, 12:48РИА Новости
Ученые признали уничтожение астероида ядерной бомбой безопасным
Кроме того, докладчик полагает, что парламентарии из других стран НАТО также "должны иметь возможность объяснить", почему их страны продолжают инвестировать в модернизацию систем доставки.
"Это оружие остается жизненно важной опорой текущей ядерной миссии Североатлантического альянса", - пишет он, подразумевая размещенное в Европе тактическое ядерное оружие США.
В частности, там отмечается, что "усилия США по ядерной модернизации будут включать и модернизацию ядерных бомб передового базирования на европейских базах".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что сохранение нестратегического ядерного оружия США в Европе, а также практика "совместных ядерных миссий" НАТО препятствуют ядерному разоружению. По его словам, в рамках этих миссий неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения ядерных боеприпасов. Как отмечал Лавров, всем должно быть понятно, "что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России".
Трансляция выпуска новостей с кадрами ядерных испытаний Северной Кореи на железнодорожном вокзале в Сеуле
6 октября, 10:56РИА Новости
Эксперт: КНДР может возобновить ядерные испытания из-за противоречий с США
000265
Обсудить 0
ОПОРАСергей ЛавровМИД РФНАТОСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что США не давали "зеленый свет" на операцию Турции в Сирии
РИА
Новости
Сессия Европарламента
Евродепутат попытался оправдать коррупцию на Украине российским влиянием
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Эрдоган рассчитывает обсудить с Трампом в Вашингтоне в ноябре поставки F-35
Джордж Маршалл
Западу предложили разработать "план Маршалла" для Украины
Лента
новостей
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020, заявили в ПА Альянса
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
В SDF заявили об авиаударе Турции по тюрьме, где содержатся боевики ИГ*
Строительство газопровода Северный поток-2
В НАТО оценили вред для США от санкций против "Северного потока — 2"
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии
Турецкие ВС нанесли удары по 181 объекту в ходе операции в Сирии
Флаги США и Китая
США размышляют о валютном соглашении в рамках сделки с КНР, пишут СМИ
Государственный секретарь США Майк Помпео
Вывод сил США с севера Сирии не приведет к возрождению ИГ*, считает Помпео
Саммит Лиги арабских государств
Эксперт оценил возможность скорого возвращения Сирии в ЛАГ
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы
Лидеры Катара и Турции обсудили укрепление отношений на фоне операции в САР
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы
Турция начала расследование против 78 человек в связи с операцией в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
10:20Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет украинская девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
09:38Суд в Бангладеш выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Юнуса
09:34В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов
09:33СМИ: перевозчики не поддержали проект о передаче данных навигации "Платону"
09:33Армения осудила турецкую военную операции в Сирии
09:32В Эквадоре десятки заключенных сбежали из исправительного учреждения
Лента новостейМолния