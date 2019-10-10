Депутатам на Западе советуют объяснять избирателям важность ядерного оружия

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Парламентариям стран НАТО предлагают объяснять своим избирателям важность ядерного оружия как "незаменимого столпа" политики альянса и необходимость "значительных расходов" на поддержание современного ядерного сдерживания, говорится в одном из докладов, подготовленных для обсуждения на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Сессия ПА НАТО пройдет с 11 по 14 октября в Лондоне. Профильные комитеты ассамблеи ранее обсуждали подготовленные к этой осени проекты резолюций и докладов, которые будут внесены на рассмотрение сессии. В случае одобрения их направят в качестве политических рекомендаций Североатлантическому совету.

В докладе "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников", подготовленного докладчиком из Канады Джозефом Дэйем, анализируются последствия для НАТО распада договора РСМД и разработки в РФ новых оборонных технологий. Автор в качестве одной из рекомендаций советует западным парламентариям агитировать за расходы на поддержание ядерных арсеналов.

"Парламентарии НАТО должны быть в состоянии объяснить своим избирателям, почему ядерное оружие остается незаменимым столпом политики НАТО в области обороны и сдерживания. Перед американскими, британскими и французскими парламентариями стоит задача объяснить необходимость значительных расходов каждой из их стран на поддержание современного, способного и безопасного потенциала ядерного сдерживания", - говорится в документе.

Кроме того, докладчик полагает, что парламентарии из других стран НАТО также "должны иметь возможность объяснить", почему их страны продолжают инвестировать в модернизацию систем доставки.

"Это оружие остается жизненно важной опорой текущей ядерной миссии Североатлантического альянса", - пишет он, подразумевая размещенное в Европе тактическое ядерное оружие США.

В частности, там отмечается, что "усилия США по ядерной модернизации будут включать и модернизацию ядерных бомб передового базирования на европейских базах".