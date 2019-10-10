Россия желает продолжить сотрудничество с Европой по исследованиям Луны

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Россия надеется, что европейские коллеги не откажутся от сотрудничества по исследованию Луны с помощью автоматических аппаратов, несмотря на постоянные переносы российских миссий, сообщили РИА Новости в пресс-службе НПО имени Лавочкина (ключевое российское предприятие по созданию автоматических межпланетных станций).

"Действующая программа сотрудничества с европейскими компаниями позволяет нам положительно оценивать перспективы взаимного сотрудничества", - ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос РИА Новости.

Европейские предприятия поставляют научные и технологические приборы для посадочных станций "Луна-25" и "Луна-27" (запуски запланированы на 2021 и 2025 годы), а также для орбитального аппарата "Луна-26" (отправится к Луне в 2024 году). Всего Европа планирует поставить около 10 приборов.

О переносе пуска "Луны-25" с 2019 на 2021 год было объявлено в мае 2018 года. Тогда научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый пояснил, что причина кроется в баллистических условиях для посадки в южном приполярном районе Луны, а не технических проблемах с изготовлением самой станции.

Запуски аппаратов "Луна-26" и "Луна-27" были сдвинуты с 2020 и 2021 годов на 2021 и 2022 годы еще летом 2017 года. Занимавший тогда пост гендиректора НПО Лавочкина Сергей Лемешевский объяснял это тем, что инфраструктура космодрома Байконур не готова к работе с двумя сложными станциями одновременно. Он отмечал, что в 2020 году планируется запуск миссии "Экзомарс-2020", который точно нельзя откладывать, так как следующее удобное для полета к Марсу окно откроется только в 2022 году.