Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T01:42Z
https://ria.ru/20191010/1559606437.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155950/18/1559501812_0:107:530:405_1036x0_80_0_0_a23a420dc0d106ce82ead5f359543495.jpg
РИА Новости

Россия желает продолжить сотрудничество с Европой по исследованиям Луны

01:42 10.10.2019
222
© Фото : РГАНТДОдни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанных советской станцией "Луна-3"
Одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанных советской станцией Луна-3
© Фото : РГАНТД
Одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанных советской станцией "Луна-3". Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Россия надеется, что европейские коллеги не откажутся от сотрудничества по исследованию Луны с помощью автоматических аппаратов, несмотря на постоянные переносы российских миссий, сообщили РИА Новости в пресс-службе НПО имени Лавочкина (ключевое российское предприятие по созданию автоматических межпланетных станций).
"Действующая программа сотрудничества с европейскими компаниями позволяет нам положительно оценивать перспективы взаимного сотрудничества", - ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос РИА Новости.
Европейские предприятия поставляют научные и технологические приборы для посадочных станций "Луна-25" и "Луна-27" (запуски запланированы на 2021 и 2025 годы), а также для орбитального аппарата "Луна-26" (отправится к Луне в 2024 году). Всего Европа планирует поставить около 10 приборов.
О переносе пуска "Луны-25" с 2019 на 2021 год было объявлено в мае 2018 года. Тогда научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый пояснил, что причина кроется в баллистических условиях для посадки в южном приполярном районе Луны, а не технических проблемах с изготовлением самой станции.
Ракета космического назначения Протон-М
00:44Хочу стать космонавтом
Рекордная по длительности миссия ракеты "Протон" завершится 10 октября
Запуски аппаратов "Луна-26" и "Луна-27" были сдвинуты с 2020 и 2021 годов на 2021 и 2022 годы еще летом 2017 года. Занимавший тогда пост гендиректора НПО Лавочкина Сергей Лемешевский объяснял это тем, что инфраструктура космодрома Байконур не готова к работе с двумя сложными станциями одновременно. Он отмечал, что в 2020 году планируется запуск миссии "Экзомарс-2020", который точно нельзя откладывать, так как следующее удобное для полета к Марсу окно откроется только в 2022 году.
Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что из-за необходимости подготовки "Луны-25" к запуску в 2021 году и следующие "Луны" - 26-ю и 27-ю - перенесут: в этот раз на 2023 и 2024 годы. Затем руководитель госкорпорации уточнил, что пуски планируются еще позже - в 2024 и 2025 годах.
Восход Луны над атмосферой
7 октября, 11:27РИА Новости
НАСА может принять участие в лунной программе, заявили в институте РАН
411131
Обсудить 0
Сергей ЛемешевскийЛев ЗеленыйКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинЕвропаРоссия
Рекомендуем
Пуск ракеты-носителя Протон-М
Россия вывела на орбиту европейский и американский спутники
РИА
Новости
Тюлень охотится за рыбой. Полынья в арктических льдах привлекает все живое
Премьеры Финляндии и Исландии обсудят развитие Арктики
Вид Земли с МКС
Новый телескоп на МКС зафиксировал первые мощные вспышки в атмосфере Земли
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что США не давали "зеленый свет" на операцию Турции в Сирии
Лента
новостей
Девушка звонит по телефону
Эксперт рассказал, какими расстройствами настроения страдают россияне
Изображение первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури на башне Бурдж аль-Халифа
Первый космонавт ОАЭ вернется на родину 12 октября
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Эрдоган рассчитывает обсудить с Трампом в Вашингтоне в ноябре поставки F-35
Робот Федор
Робот "Федор" может стать торговой маркой
Флаги США и Китая
Вице-премьер Госсовета КНР планирует покинуть Вашингтон в четверг
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД внесет поправки в бюджет об индексации зарплат военным
Испытания собственного ракетного двигателя в компании КосмоКурс
В России разрабатывают технологию скоростных перелетов в удаленные регионы
Ядерный взрыв
Депутатам на Западе советуют объяснять избирателям важность ядерного оружия
Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Парламент Кубы выберет президента страны на внеочередном заседании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:20На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
10:20Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет украинская девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
09:38Суд в Бангладеш выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Юнуса
09:34В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов
09:33СМИ: перевозчики не поддержали проект о передаче данных навигации "Платону"
09:33Армения осудила турецкую военную операции в Сирии
09:32В Эквадоре десятки заключенных сбежали из исправительного учреждения
Лента новостейМолния