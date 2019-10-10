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РИА Новости
Война в Сирии

Помпео заявил, что США не давали "зеленый свет" на операцию Турции в Сирии

01:40 10.10.2019 (обновлено: 01:41 10.10.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не санкционировали военную операцию Турции на севере Сирии.
"Мы не давали "зеленый свет", - заявил Помпео в интервью PBS, комментируя решение Турции начать военную операцию.
В то же время он вновь повторил, что у Турции есть "законные обеспокоенности в области безопасности".
Ранее в МИД Турции сообщили, что глава ведомства обсудил с Помпео ход военной операции в Сирии.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая армия нанесла удары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке и городу Телль-Абъяд.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся четыре миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.
Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США, которые были союзниками курдов в борьбе с ИГ*, не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне уточнили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50-100 военных.

* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииМайк ПомпеоИсламское государствоМИД ТурцииСирияВ мире
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