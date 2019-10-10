Помпео заявил, что США не давали "зеленый свет" на операцию Турции в Сирии

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не санкционировали военную операцию Турции на севере Сирии.

"Мы не давали "зеленый свет", - заявил Помпео в интервью PBS , комментируя решение Турции начать военную операцию.

В то же время он вновь повторил, что у Турции есть "законные обеспокоенности в области безопасности".

Ранее в МИД Турции сообщили, что глава ведомства обсудил с Помпео ход военной операции в Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая армия нанесла удары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке и городу Телль-Абъяд.

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся четыре миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.