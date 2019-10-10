В SDF заявили об авиаударе Турции по тюрьме, где содержатся боевики ИГ*

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили, что Турция нанесла авиаудар по находящейся на севере Сирии тюрьме, в которой содержатся боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Турция отныне несет ответственность за взятых в плен террористов ИГ* в Сирии в связи с началом военной операции в стране против курдов. Позже Трамп заявил, что США эвакуируют "самых опасных" пленных боевиков ИГ* из северных районов Сирии, где идет военная операция.

"Одна из тюрем, в которой содержатся заключенные (боевики - ред.) ИГ*, была поражена турецким авиаударом. Турция стремится подорвать все успешные усилия и достижения, которых мы добились во время нашей борьбы против ИГ*", - говорится в заявлении Центра координации и военных операций SDF в Twitter