Парламент Кубы выберет президента страны на внеочередном заседании

МЕХИКО, 10 окт - РИА Новости. Выборы на ключевые посты в новом правительстве, включая должности президента и вице-президента, пройдут на Кубе в четверг пройдут. Процедура пройдет в рамках внеочередной сессии Национальной ассамблеи народной власти.

Должность президента ввели в стране по итогам конституционного референдума, который состоялся в феврале. По мнению наблюдателей, президентом станет Мигель Диас-Канель, ныне возглавляющий страну в качестве председателя Госсовета.

За проект нового основного закона на Кубе в конце февраля проголосовали более 73% избирателей. Новая конституция вводит пост президента и премьер-министра, ограничивает пребывание на посту главы государства двумя сроками по пять лет, а также признает право частной собственности.