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РИА Новости

Парламент Кубы выберет президента страны на внеочередном заседании

01:34 10.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
МЕХИКО, 10 окт - РИА Новости. Выборы на ключевые посты в новом правительстве, включая должности президента и вице-президента, пройдут на Кубе в четверг пройдут. Процедура пройдет в рамках внеочередной сессии Национальной ассамблеи народной власти.
Должность президента ввели в стране по итогам конституционного референдума, который состоялся в феврале. По мнению наблюдателей, президентом станет Мигель Диас-Канель, ныне возглавляющий страну в качестве председателя Госсовета.
За проект нового основного закона на Кубе в конце февраля проголосовали более 73% избирателей. Новая конституция вводит пост президента и премьер-министра, ограничивает пребывание на посту главы государства двумя сроками по пять лет, а также признает право частной собственности.
Одним из основных принципов деятельности кубинского государства называется строительство социализма, а Коммунистическая партия по-прежнему остается направляющей политической силой общества и государства.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеведущему ВГТРК программы Вести в субботу Сергею Брилеву
5 октября, 18:34Радио Sputnik
"Пусть говорят". Медведев прокомментировал идею вернуть на Кубу военных
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