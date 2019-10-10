В НАТО оценили вред для США от санкций против "Северного потока — 2"

БРЮССЕЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Возможные санкции США, направленные против газопровода "Северный поток — 2", способны ослабить отношения Вашингтона с Европой, часть стран которой продолжают поддерживать этот проект, говорится в одном из докладов, подготовленных для рассмотрения на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая пройдет с 11 по 14 октября в Лондоне.

Профильные комитеты ассамблеи ранее обсуждали подготовленные к этой осени проекты резолюций и докладов, которые будут внесены на рассмотрение сессии. В случае одобрения их направят в качестве политических рекомендаций Североатлантическому совету.

В документе "Экономические санкции как инструмент внешней политики", подготовленном докладчиком от Норвегии Кристианом Тибринг-Гьедде, содержится отдельная глава, посвященная мерам против России. В ней упоминается, что в августе комитет сената конгресса США рассматривал законопроект, на основе которого будут изучаться "новые санкции в отношении компаний и частных лиц, занимающихся строительством газопроводов Nord Stream — 2".

"Законопроект еще должен пройти голосование полным составом сената и палаты представителей, прежде чем президент сможет подписать его как закон, но он тем не менее вызвал серьезную озабоченность в Европе, которая разделена между странами, поддерживающими и выступающими против этого трубопровода. Санкции также могут повлиять на другие российские газопроводы, такие как "Турецкий поток", — говорится в докладе.

В нем указывается, что принятые ранее в США меры, позволяющие администрации применять санкции к неамериканским компаниям, которые сотрудничают с российскими партнерами в сфере нефтедобычи или модернизации трубопроводов, уже и так "породили определенную трансатлантическую напряженность".

"Очевидно, что ни Европа, ни Северная Америка не заинтересованы в том, чтобы политика санкций в отношении России имела побочный эффект размывания трансатлантической солидарности, и именно поэтому консультации по таким вопросам крайне важны", — считает докладчик.

При этом в целом он отмечает, что "международные санкции, по-видимому, оказали некоторое экономическое воздействие на Россию, но были ли они эффективными, совсем не ясно".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. США неоднократно заявляли о намерениях ввести санкции в отношении "Северного потока-2".

В августе министр энергетики США Рик Перри заявлял, что США, скорее всего, наложат дополнительные санкции на Россию в связи с газопроводом "Северный поток-2".