Турецкие ВС нанесли удары по 181 объекту в ходе операции в Сирии

АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Турецкие военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии, говорится в сообщении минобороны страны.
"Турецкие ВС нанесли удары по 181 объекту, принадлежащему террористической организации, с воздуха и земли в рамках операции "Источник мира", - говорится в сообщении.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
* запрещенная в России террористическая организация.
* запрещенная в России террористическая организация.