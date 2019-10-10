Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T01:21Z
https://ria.ru/20191010/1559606142.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40643/07/406430748_0:0:3062:1723_1036x0_80_0_0_aaea0d0edd4e9282ee67126cf23252c3.jpg
РИА Новости

В Хабаровске открывается Дальневосточный форум предпринимателей

01:21 10.10.2019
236
© РИА Новости / Е. Немировский / Перейти в фотобанкВид на город Хабаровск
Вид на город Хабаровск
© РИА Новости / Е. Немировский
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 10 окт - РИА Новости. Более одной тысячи экспертов, представителей бизнеса и власти примут участие в IV Дальневосточном форуме предпринимателей, который открывается в четверг в Хабаровске, сообщает краевое правительство.
"В Хабаровске стартует IV Дальневосточный форум предпринимателей. На мероприятия форума зарегистрировалось более тысячи человек. Участие в ключевых сессиях и дискуссиях примут делегации всех регионов ДФО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первый день форума пройдет пленарное заседание, где будет обсуждаться роль бизнеса в реализации национальных проектов. Запланированы сессии по вопросам экспорта и специальных режимов на Дальнем Востоке, улучшения инвестиционного климата, развития социального предпринимательства, заседание финансового клуба и круглый стол "Стартапы и новые технологии в бизнесе".
"Впервые на форуме предпринимателей пройдет конференция моногородов Дальнего Востока. Участие в ней примут представители Минэкономразвития России, Фонда развития моногородов, Корпорации малого и среднего предпринимательства, главы дальневосточных моногородов", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Хабаровском крае к этой категории относятся два поселка - Эльбан и Чегдомын.
400000
Обсудить 0
Дальний ВостокМинистерство экономического развития РФХабаровскЭкономика
Рекомендуем
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
РИА
Новости
Дом правительства РФ
Кабмин обсудит выделение финансирования Саратовской и Магаданской областям
Дом Правительства Российской Федерации
Кабмин обсудит проект об определении кадастровой стоимости недвижимости
Нью-Йоркская фондовая биржа
Индексы США возросли на оптимизме по переговорам с КНР
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Кабмин обсудит аренду госимущества для проведения культурных мероприятий
Одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанных советской станцией Луна-3
Россия желает продолжить сотрудничество с Европой по исследованиям Луны
Сбор урожая винограда сорта Саперави на винодельческом предприятии Фанагория в Краснодарском крае
Кубань увеличила экспорт сыров и вина с начала 2019 года
Здание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год
Запуск ракеты Pegasus XL с борта самолета L-1011 Stargazer
НАСА запустит зонд ICON на ракете-носителе Pegasus XL
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020, заявили в ПА Альянса
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии
Турецкие ВС нанесли удары по 181 объекту в ходе операции в Сирии
Флаги США и Китая
США размышляют о валютном соглашении в рамках сделки с КНР, пишут СМИ
Изображение первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури на башне Бурдж аль-Халифа
Первый космонавт ОАЭ вернется на родину 12 октября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22Чавушоглу и Маас провели переговоры после начала турецкой операции в Сирии
10:20На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
10:20Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет украинская девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
09:38Суд в Бангладеш выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Юнуса
09:34В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов
09:33СМИ: перевозчики не поддержали проект о передаче данных навигации "Платону"
09:33Армения осудила турецкую военную операции в Сирии
Лента новостейМолния