Выставка испанских художников открывается в Музее русского импрессионизма

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Музей русского импрессионизма представляет порядка 60 живописных работ, скульптуру и графику из ведущих музеев Испании и частных коллекций, в числе которых труды известных художников Хоакина Сорольи, Мариано Фортуни и Игнасио Сулоаги, на открывающейся в четверг в Москве выставке "Импрессионизм и испанское искусство".

Масштабная испанская экспозиция рубежа XIX-XX веков знакомит публику с именами сразу 18 художников Испании, бок о бок творивших с французскими импрессионистами и участвовавших с ними в первых выставках: Пере Видал де Соларес, Мариано Фортуни, Адольфо Гиард, Рамон Казас, Сантьяго Русиньоль, Элисеу Мейфрен, Дарио де Регойос, Аурелиано де Беруэте и многими другими.

По словам генерального директора музея Юлии Петровой, этот проект отражает значимый переход учреждения к новому качеству, так как впервые в стенах Музея русского импрессионизма открывается столь масштабный международный проект.

"Сегодня, принимая в Музее русского импрессионизма произведения из 14 ведущих музеев Испании, национального музея Каталонии, музея аббатства Монсеррат и многих других, принимая здесь работы из чрезвычайно значимых частных собраний, я понимаю, что мы на верном пути и запланированное удается", - отметила Петрова на пресс-конференции.

Директор испанского Aurea Cultura i Art Чаро Санхуан рассказала, что выставка сфокусирована на взаимоотношениях испанского искусства с популярным течением живописи в западной культуре - импрессионизмом. "В этой выставке мы представляем 61 произведение 18 художников из Испании, среди них есть такие известные фигуры, как Хоакин Соролья, Игнасио Сулоага, которые известны русскому зрителю и ценителю искусства, поскольку некоторые их работы находятся в музеях России", - сообщила она.

Зародившийся во Франции импрессионизм, как одно из любимых публикой направлений в искусстве второй половины XIX века, распространился впоследствии по всему миру и оказал большое влияние и на испанских деятелей.

"На этой выставке представлены работы разных творцов, живописцев, в частности мы говорим о тех, кто был предтечами импрессионизма, в частности это художник Мариано Фортуни, который работал в новом стиле и умер в 1874 году, то есть именно в тот год, когда состоялась первая выставка импрессионистов в Париже", - добавил куратор проекта и каталонский историк искусства Франсеск Фонбона.

Экспозицию живописных работ дополнят графика и скульптура каталонца Рикарда Гино. В начале 1900-х годов он посещал школу искусств на Монмартре, а в 1913 году был помощником Огюста Ренуара и работал над скульптурными проектами в загородной резиденции великого мастера.