Лидеры Катара и Турции обсудили укрепление отношений на фоне операции в САР

ДОХА, 9 окт - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в среду вечером связался по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, с которым обсудил пути укрепления двусторонних отношений на фоне начатой Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии, передает Катарское госагентство новостей сообщение канцелярии эмира.

В среду Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической организации "Исламское государство"*.

"Эмир провел телефонные переговоры с президентом Турции, во время которых затронул стратегические отношения между двумя дружественными странами и пути их поддержки и укрепления", - говорится в сообщении, приведенном агентством.

По его информации, лидеры Катара и Турции также обсудили последние события в регионе и мире, в частности, происходящее в Сирии.

Ранее соседние с Катаром страны Персидского залива - Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн - жестко осудили операцию Турции в Сирии.

Как сообщает сирийское гостелевидение, турецкая армия нанесла авиаудары по городу Рас эль-Айн на северо-западе провинции Хасеке, также атаке подверглись деревня аль-Маджрафа в окрестностях города и позиции SDF в деревнях аль-Машрафа и Харбат аль-Банат. По данным телеканала Ikhbariya, наблюдается отток беженцев из Рас эль-Айна.