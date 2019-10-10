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РИА Новости
Культура

Итальянский певец Эрос Рамаззотти выступит с сольным концертом в Москве

01:02 10.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭрос Рамаззотти
Эрос Рамаззотти
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Эрос Рамаззотти . Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Популярный итальянский певец Эрос Рамаззотти в рамках европейского тура Vita Ce N'e выступит на сцене московского Crocus City Hall в четверг, сообщается на официальном сайте площадки.
Рамаззотти за внушительную тридцатилетнюю карьеру записал 11 студийных альбомов, большинство из которых стали "платиновыми" и "золотыми". Международный успех пришел к певцу в 1993 году, после выпуска альбома Tutte storie, который занял высшие строчки в чартах по всему миру. В 1995 году Рамаззотти принимал участие в серии концертов с Родом Стюартом, Элтоном Джоном и Джо Кокером. Свое мировое признание он также подтвердил, спев в 1997 году в дуэте с Тиной Тернер, а в 2000 году - с Шер. Также он сотрудничал с Рикадо Архона, Андриано Челентано, Лучано Паваротти, Рики Мартином, Андреа Бочелли, Анастейшей, Николь Шерзингер и многими другими великими артистами.
Артист исполняет свои произведения на нескольких языках, также писал тексты и музыку, продюсировал альбомы. Певец является командором ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", а также обладателем награды "Лучший международный исполнитель" по итогам 46-й церемонии немецкой премии "Золотая камера" в 2011 году.
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