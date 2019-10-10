Итальянский певец Эрос Рамаззотти выступит с сольным концертом в Москве

Рамаззотти за внушительную тридцатилетнюю карьеру записал 11 студийных альбомов, большинство из которых стали "платиновыми" и "золотыми". Международный успех пришел к певцу в 1993 году, после выпуска альбома Tutte storie, который занял высшие строчки в чартах по всему миру. В 1995 году Рамаззотти принимал участие в серии концертов с Родом Стюартом, Элтоном Джоном и Джо Кокером. Свое мировое признание он также подтвердил, спев в 1997 году в дуэте с Тиной Тернер, а в 2000 году - с Шер. Также он сотрудничал с Рикадо Архона, Андриано Челентано, Лучано Паваротти, Рики Мартином, Андреа Бочелли, Анастейшей, Николь Шерзингер и многими другими великими артистами.