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РИА Новости

Суд начнет слушания по делу о крупном пожаре 2017 года в Ростове-на-Дону

00:55 10.10.2019
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© Fotolia / Sebastian DudaВ зале судебных заседаний
В зале судебных заседаний
© Fotolia / Sebastian Duda
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону в четверг проведет предварительное слушание по делу о крупном пожаре, который произошел летом 2017 года в центре Ростова-на-Дону, следует из информации суда.
По делу проходят бывшая замглавы районной администрации, обвиняемая по статье "Халатность", начальник Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" Ростовские городские электросети и старший мастер производственного участка, обвиняемые по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности".
"Предварительное слушание назначено на 10.00 мск 10 октября", - написано в судебном делопроизводстве.
По данным следствия, 21 августа 2017 года в центральной части города в районе Театрального спуска произошел пожар. Он охватил территорию Пролетарского и Кировского районов общей площадью более 32,6 тысячи квадратных метров, огнем были повреждены 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. В результате пожара погиб мужчина.
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Правоохранители установили, что очаг пожара находился в балке с южной стороны территории дома №50 по переулку Чувашский, а причиной пожара стало короткое замыкание проходящих над балкой за забором дома проводов воздушной линии электропередачи. При их эксплуатации были допущены нарушения, что привело к короткому замыканию и возгоранию несанкционированной свалки бытового мусора, считают следователи.
Потерпевшими по делу признаны свыше 700 человек. В начале сентября следствие было окончено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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