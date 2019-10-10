НАСА запустит зонд ICON на ракете-носителе Pegasus XL

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Ракета Pegasus XL осуществит в четверг запуск новейшего зонда для исследования ионосферы Земли ICON (Ionospheric Connection Explorer), который откладывался с 2017 года, сообщило НАСА.

Запуск космического аппарата будет осуществлен с воздуха на принадлежащей компании Northrop Grumman ракете Pegasus XL ориентировочно в 4.30 мск в четверг. Согласно технологии воздушного старта, ракета-носитель поднимается в воздух на самолете, а после отделения от него на собственной тяге выводит зонд на заданную орбиту.

Старт ICON должен был состояться еще в 2017 году, но из-за технических проблем с ракетой-носителем Pegasus XL трижды откладывался. В случае отмены старта в четверг попытку повторят через сутки.