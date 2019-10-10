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РИА Новости

НАСА запустит зонд ICON на ракете-носителе Pegasus XL

00:52 10.10.2019
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© Фото : Orbital Sciences CorporatioЗапуск ракеты Pegasus XL с борта самолета L-1011 "Stargazer"
Запуск ракеты Pegasus XL с борта самолета L-1011 Stargazer
© Фото : Orbital Sciences Corporatio
Запуск ракеты Pegasus XL с борта самолета L-1011 "Stargazer". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Ракета Pegasus XL осуществит в четверг запуск новейшего зонда для исследования ионосферы Земли ICON (Ionospheric Connection Explorer), который откладывался с 2017 года, сообщило НАСА.
Запуск космического аппарата будет осуществлен с воздуха на принадлежащей компании Northrop Grumman ракете Pegasus XL ориентировочно в 4.30 мск в четверг. Согласно технологии воздушного старта, ракета-носитель поднимается в воздух на самолете, а после отделения от него на собственной тяге выводит зонд на заданную орбиту.
Старт ICON должен был состояться еще в 2017 году, но из-за технических проблем с ракетой-носителем Pegasus XL трижды откладывался. В случае отмены старта в четверг попытку повторят через сутки.
Зонд ICON, как сообщили в НАСА, будет работать на экваториальной орбите Земли. Аппарат стоимостью 252 миллиона долларов будет собирать данные на границе ионосферы Земли и космоса и, как рассчитывают создатели, поможет лучшему пониманию "космической погоды". Миссия ICON рассчитана на два года.
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