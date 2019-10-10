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РИА Новости

В Москве перекроют ряд улиц из-за футбольного матча Россия-Шотландия

00:51 10.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтадион "Лужники" в Москве
Стадион Лужники в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стадион "Лужники" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ряд улиц в районе стадиона "Лужники" в Москве перекроют из-за футбольного матча между сборными России и Шотландии в четверг, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Так, 10 октября будет перекрыт для движения транспорта участок Проектируемого проезда № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора. Также будет перекрыт участок улицы Доватора от Хамовнического Вала до 3-й Фрунзенской улицы.
Кроме того, движение для транспорта перекроют на участке улицы 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора и на участке 3-ей Фрунзенской улицы от улицы Доватора до улицы Ефремова.
В ЦОДД также обращают внимание, будет перекрыто движение на участке улицы Ефремова от 3-ей Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы, на участке Трубецкой от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта и на участке переулка Хользунова от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта. Не будет движения и на участке дублера Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20 строения 1 по Комсомольскому проспекту.
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Перекрытия вступят в силу 10 октября с 22.00 до окончания матча. Помимо этого, с 6.00 до окончания мероприятия на этих участках не будет действовать парковочное пространство.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваРоссияОбщество
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