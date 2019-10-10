В Москве перекроют ряд улиц из-за футбольного матча Россия-Шотландия

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ряд улиц в районе стадиона "Лужники" в Москве перекроют из-за футбольного матча между сборными России и Шотландии в четверг, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, 10 октября будет перекрыт для движения транспорта участок Проектируемого проезда № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора. Также будет перекрыт участок улицы Доватора от Хамовнического Вала до 3-й Фрунзенской улицы.

Кроме того, движение для транспорта перекроют на участке улицы 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора и на участке 3-ей Фрунзенской улицы от улицы Доватора до улицы Ефремова.

В ЦОДД также обращают внимание, будет перекрыто движение на участке улицы Ефремова от 3-ей Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы, на участке Трубецкой от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта и на участке переулка Хользунова от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта. Не будет движения и на участке дублера Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20 строения 1 по Комсомольскому проспекту.