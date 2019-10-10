Кабмин обсудит сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит на заседании в четверг законопроект, сокращающий с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке, поданных в России, сообщает пресс-служба кабмина.

"Законопроектом предлагается сократить с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ. Принятие проекта федерального закона позволит усовершенствовать институт российского гражданства, а также сократить существующие административные барьеры для приобретения гражданства лицами, проживающими на законном основании на территории РФ", - говорится в сообщении.