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РИА Новости

Кабмин обсудит сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России

00:42 10.10.2019 (обновлено: 00:43 10.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит на заседании в четверг законопроект, сокращающий с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке, поданных в России, сообщает пресс-служба кабмина.
"Законопроектом предлагается сократить с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ. Принятие проекта федерального закона позволит усовершенствовать институт российского гражданства, а также сократить существующие административные барьеры для приобретения гражданства лицами, проживающими на законном основании на территории РФ", - говорится в сообщении.
Правительство также обсудит проект ФЗ "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"
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