Эксперт оценил возможность скорого возвращения Сирии в ЛАГ

КАИР, 10 окт - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Созыв экстренного заседания Лиги арабских государств (ЛАГ) по Сирии может означать скорое возвращение Дамаска в панарабскую организацию, считает египетский эксперт, исполнительный директор Совета по внешней политике Египта Иззат Саад.

Ранее ЛАГ объявила, что проведет экстренное совещание на уровне глав МИД в субботу 12 октября для обсуждения ситуации вокруг операции турецкой армии на территории Сирии. При этом турецкую операцию назвали "неприемлемым посягательством на суверенитет арабского государства". По мнению ЛАГ, Турция "воспользовалась сложной ситуацией в Сирии в нарушение международного права".

"Созыв экстренного заседания ЛАГ для обсуждения турецкого военного вторжения на территорию Сирии открывает дорогу к возвращению Сирией ее кресла в организации, а также является косвенным признанием Лигой сирийского правительства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сложно защищать государство, "когда его место в ЛАГ остается свободным".

Турецкая авиация начала в среду военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд. Ряд арабских стран уже выступили с резким осуждением этой операции.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира.