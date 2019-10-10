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РИА Новости

Медведев проведет совещание о программах развития субъектов России

00:30 10.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг проведет совещание о подготовке программ социально-экономического развития субъектов РФ, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Десятого октября Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором обсудят подготовку программ социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в совещании примут участие первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, зампреды правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, а также федеральные министры и главы регионов.
Ранее сообщалось, что регионы, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве России. Так, например, министр экономического развития Максим Орешкин назначен куратором сразу трех регионов: республики Алтай, Карелии и Тувы. Минэкономразвития сообщало, что оно формирует индивидуальную программу социально-экономического развития Карелии.
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