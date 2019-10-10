Лавров в Ашхабаде примет участие в заседании СМИД СНГ

АШХАБАД, 10 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ), которое пройдет в столице председательствующего в этом году в СНГ Туркменистана.

Как сообщили в МИД РФ, в повестку заседания включены десять вопросов разных направлений взаимодействия в рамках Содружества. "Участники заседания обменяются мнениями по актуальным международным темам, обсудят перспективы углубления многопланового сотрудничества в формате Организации", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. Ожидается принятие программы действий по активизации партнерства между МИД.

Ряд одобренных по итогам заседания документов будет внесен на рассмотрение Совета глав государств СНГ, который пройдет в Ашхабаде на следующий день, а также Совета глав правительств СНГ в Москве 25 октября.

Ожидается, что в связи с предстоящим в следующем году 75-летием Победы в Великой Отечественной войне министры одобрят проект обращения глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности.

В ходе встречи также предстоит рассмотреть проекты документов, направленных на обеспечение информационной безопасности, координацию межгосударственных усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотических средств, отметили в МИД РФ.

Встреча "Центральноазиатской пятерки"

Лавров ранее сообщил журналистам, что в Ашхабаде состоится встреча министров иностранных дел России и "центральноазиатской пятерки". В нее входят Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.

"Мы приветствовали положительную динамику в отношениях между государствами Центральной Азии... В Ашхабаде накануне заседания Совета министров иностранных дел состоится встреча министров иностранных дел "центральноазиатской пятерки" и Российской Федерации", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой в ходе визита в Нур-Султан.

По словам Лаврова, Москва считает такой неформальный диалог в этих рамках весьма полезным.

Решение вопросов по поддержанию стабильности в регионе

Содружество играет важную роль на постсоветском пространстве, заявил РИА Новости главный научный сотрудник института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев.

"СНГ продолжает играть очень важную роль, прежде всего в плане предотвращения конфликтов, в плане согласования политики для всех стран, которые не входят в общие объединения. Существует до сих пор та ниша в отношениях между постсоветскими странами, которая занимается согласованием хоть и небольшого круга вопросов, но между всеми бывшими советскими республиками", - отметил он.

По оценке эксперта, на совете глав МИД СНГ и последующих советах глав государств и правительств СНГ могут решаться прежде всего вопросы по поддержанию стабильности, мира в регионе постсоветского пространства. "На таких форумах обсуждается решение вопросов, которые представляют интерес для всех стран постсоветского пространства, скажем, борьба с международным терроризмом, религиозным экстремизмом и так далее, то есть те вопросы, по которым нет принципиальных разногласий. Более узкие проблемные области на такие форумы не выносятся", - отметил он.