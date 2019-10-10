Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В ноябрьские праздники российские туристы планируют отправиться за границу, в туры по России, на дачу или остаться дома, сообщает Ostrovok.ru.

Аналитики сервиса провели исследование и выяснили планы россиян на длинные выходные ноября. В опросе приняли участие более 1 500 пользователей соцсетей.

Выяснилось, что совершить поездку за границу намерены 20% опрошенных. Еще 11% туристов рассказали, что отправятся в путешествие по России.

Почти столько же респондентов (10%) собираются использовать выходные, чтобы навестить родственников.

Еще 5% опрошенных запланировали однодневные экскурсии по близлежащим городам.

Дачный сезон для некоторых россиян не заканчивается даже в ноябре: 5% респондентов рассказали, что проведут длинные выходные за городом.

Реже всего россияне планируют поездки в санаторий: поправить здоровье в это время намерены только 2% опрошенных.

Значительная доля респондентов признались, что пока не думали, чем займутся в выходные, и примут решение позже (21%).