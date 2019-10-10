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РИА Новости
Туризм

Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники

09:54 10.10.2019 (обновлено: 10:10 10.10.2019)
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© Depositphotos / olegbreslavtsevОтдых в Стамбуле
Отдых в Стамбуле
© Depositphotos / olegbreslavtsev
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В ноябрьские праздники российские туристы планируют отправиться за границу, в туры по России, на дачу или остаться дома, сообщает Ostrovok.ru.
Аналитики сервиса провели исследование и выяснили планы россиян на длинные выходные ноября. В опросе приняли участие более 1 500 пользователей соцсетей.
Выяснилось, что совершить поездку за границу намерены 20% опрошенных. Еще 11% туристов рассказали, что отправятся в путешествие по России.
Почти столько же респондентов (10%) собираются использовать выходные, чтобы навестить родственников.
Еще 5% опрошенных запланировали однодневные экскурсии по близлежащим городам.
Дачный сезон для некоторых россиян не заканчивается даже в ноябре: 5% респондентов рассказали, что проведут длинные выходные за городом.
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Реже всего россияне планируют поездки в санаторий: поправить здоровье в это время намерены только 2% опрошенных.
Значительная доля респондентов признались, что пока не думали, чем займутся в выходные, и примут решение позже (21%).
При этом большая часть (26%) опрошенных рассказали, что планируют остаться дома и заняться домашними делами. Поехать куда-то одним не позволит работа, другим поездка на такой короткий срок показалась нецелесообразной.
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