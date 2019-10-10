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РИА Новости
Туризм

На Аляске выбрали самого толстого медведя 2019 года

22:34 10.10.2019
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© NPS Photo / L. CarterМедведица по кличке Холли в Национальном парке и заповеднике Катмай, США
Медведица по кличке Холли в Национальном парке и заповеднике Катмай, США
© NPS Photo / L. Carter
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В национальном парке США Катмай с помощью голосования в соцсетях выбрали самого упитанного медведя этого года. Им оказалась самка по имени Холли, сообщает Lonely Planet.
Сотрудники заповедника Катмай отобрали фотографии самых крупных особей и устроили голосование в сети, чтобы выяснить, какой зверь в этом году будет признан самым толстым на Аляске и, значит, самым подготовленным к зимней спячке.
Победу одержала медведица по имени Холли – именно ее большинство пользователей назвали самой упитанной. На следующей неделе состоится праздник в честь победительницы. В качестве приза она получит большую порцию еды.
Набор веса для медведей – важный этап подготовки к зимней спячке. За шесть месяцев зверь должен употребить годовой запас еды, чтобы обеспечить себе выживание в холодное время года.
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