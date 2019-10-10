На Аляске выбрали самого толстого медведя 2019 года

Медведица по кличке Холли в Национальном парке и заповеднике Катмай, США

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В национальном парке США Катмай с помощью голосования в соцсетях выбрали самого упитанного медведя этого года. Им оказалась самка по имени Холли, В национальном парке США Катмай с помощью голосования в соцсетях выбрали самого упитанного медведя этого года. Им оказалась самка по имени Холли, сообщает Lonely Planet.

Сотрудники заповедника Катмай отобрали фотографии самых крупных особей и устроили голосование в сети, чтобы выяснить, какой зверь в этом году будет признан самым толстым на Аляске и, значит, самым подготовленным к зимней спячке.

Победу одержала медведица по имени Холли – именно ее большинство пользователей назвали самой упитанной. На следующей неделе состоится праздник в честь победительницы. В качестве приза она получит большую порцию еды.