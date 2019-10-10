Стилист рассказал о париках для лысых мужчин, которые можно носить полгода

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Популярный американский стилист и блогер Фил Ринг рассказал о чудо-париках, которые лысые мужчины могут носить по полгода не снимая, сообщает The Sun.
"Я работаю с современной разработкой — париками, которые необходимо обновлять через два — шесть месяцев, а то и реже. Плюс, они практически незаметны и выглядят натурально", — объяснил стилист.
У парикмахера уходит до трех часов на одну прическу.
При этом операция по пересадке волос в среднем стоит семь тысяч фунтов стерлингов, а Фил Ринг берет за свою работу 650 фунтов стерлингов.
"Я очень рад, что клиенты снова приходят ко мне, — рассказал он. — Если мои видео с трансформацией помогут даже одному человеку стать увереннее или узнать о таком способе наращивания волос, то, значит, я работаю не зря".