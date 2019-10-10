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РИА Новости
Культура

Главной героиней спин-оффа "Джона Уика" станет девушка-киллер

03:42 10.10.2019
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© 87Eleven (2017)Кадр из фильма "Джон Уик-2"
Кадр из фильма Джон Уик-2
© 87Eleven (2017)
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Спин-офф франшизы "Джон Уик" будет называться "Балерина", его главной героиней станет девушка-киллер, сообщает Deadline.
Снимет ленту Лен Уайзман, известный по фильмам "Другой мир" и "Вспомнить все". В центре сюжета – молодая девушка, которая мстит людям, убившим ее семью.
Звезда "Джона Уика" Киану Ривз станет исполнительным продюсером проекта. Пока непонятно, появится ли он в картине в качестве актера.
Сейчас идет работа над четвертой частью франшизы. Предыдущая лента "Джон Уик 3" собрала в прокате по всему миру более 323 миллионов долларов.
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