Главной героиней спин-оффа "Джона Уика" станет девушка-киллер

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Спин-офф франшизы "Джон Уик" будет называться "Балерина", его главной героиней станет девушка-киллер, сообщает Deadline.
Снимет ленту Лен Уайзман, известный по фильмам "Другой мир" и "Вспомнить все". В центре сюжета – молодая девушка, которая мстит людям, убившим ее семью.
Звезда "Джона Уика" Киану Ривз станет исполнительным продюсером проекта. Пока непонятно, появится ли он в картине в качестве актера.
Сейчас идет работа над четвертой частью франшизы. Предыдущая лента "Джон Уик 3" собрала в прокате по всему миру более 323 миллионов долларов.