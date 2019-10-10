Главной героиней спин-оффа "Джона Уика" станет девушка-киллер

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Спин-офф франшизы "Джон Уик" будет называться "Балерина", его главной героиней станет девушка-киллер, . Спин-офф франшизы "Джон Уик" будет называться "Балерина", его главной героиней станет девушка-киллер, сообщает Deadline.

Снимет ленту Лен Уайзман, известный по фильмам "Другой мир" и "Вспомнить все". В центре сюжета – молодая девушка, которая мстит людям, убившим ее семью.

Звезда "Джона Уика" Киану Ривз станет исполнительным продюсером проекта. Пока непонятно, появится ли он в картине в качестве актера.