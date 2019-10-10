Уилл Смит опубликовал видео со Стиви Уандером

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уилл Смит опубликовал в инстаграме видео с 25-кратным обладателем премии "Грэмми" Стиви Уандером.
Легендарный музыкант неожиданно появился на праздновании дня рождения актера, который прошел 25-го сентября. Однако ролик Смит разместил только сейчас.
На видео актер обращается к Дженнифер Лопес, сыгравшей одну из главных ролей в фильме "Стриптизерши". Его Смит и Уандер, судя по всему, только что посмотрели.
"Итак, Дженнифер, это безумие и очень странная история. У меня день рождения, и мы в кинотеатре, и это сцена, в которой твой персонаж говорит: "Стиви Уандер был в комнате с шампанским", — говорит Смит.
Затем он рассказал, что Уандер спел для него песню Happy Birthday, выпущенную в 1981 году.