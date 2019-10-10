"Бесполезная" трансляция НХЛ и Ласицкене против руководства

40

Бей. Беги! "Бесполезная" трансляция НХЛ и Ласицкене против руководства

Чем привлекательна НХЛ сезона 19/20 и почему спортивное интернет - вещание в нашей стране пока не приобрело популярность? Почему наши спортсмены считают себя вправе требовать смены начальства, а начальство считает себя вправе игнорировать требования спортсменов? И вправе ли спортсмены в таком случае сменить гражданство?