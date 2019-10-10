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РИА Новости
Бей. Беги!
Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.

"Бесполезная" трансляция НХЛ и Ласицкене против руководства

11:00 10.10.2019
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Бей. Беги!
"Бесполезная" трансляция НХЛ и Ласицкене против руководства
Вчера, 11:00
Чем привлекательна НХЛ сезона 19/20 и почему спортивное интернет - вещание в нашей стране пока не приобрело популярность? Почему наши спортсмены считают себя вправе требовать смены начальства, а начальство считает себя вправе игнорировать требования спортсменов? И вправе ли спортсмены в таком случае сменить гражданство?
01:10 Интернет вещание НХЛ в России
25:20 Ласицкене против руководства Всероссийской федерации легкой атлетики
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Бей. Беги!НХЛПодкастМария Ласицкене
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