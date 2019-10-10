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РИА Новости

Ученые узнали, с чем связан выбор романтического партнера в разных странах

03:00 10.10.2019
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / avemario, Depositphotos / olly18, CC BY 2.0 / Ricky Qi Выбор
Выбор
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / avemario, Depositphotos / olly18, CC BY 2.0 / Ricky Qi
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с зарубежными коллегами обнаружили связь между уровнем развития общества и выбором романтического партнера в разных странах. Как оказалось, экономика и культура задают тренды в оценке привлекательности. Результаты исследования опубликованы в журнале "Sexuality and Culture" (издательский дом Springer).
По словам ученых, уровень развития стран и культурные параметры позволяют прогнозировать предпочтения в облике романтического партнера. Чем выше уровень развития общества, тем более значимыми в оценке привлекательности являются гибкие, социально-заданные параметры внешности, например, стиль одежды и поведение. В менее развитом обществе важны биологические параметры: запах, кожа, фигура.

"В исследовании участвовали 2 740 респондентов из 6 стран. Участники оценивали важность параметров внешности своего романтического партнера, используя специально разработанную шкалу", - рассказала соавторов исследования, доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Елена Зарубко.

Зарубко отметила, что в качестве социально-экономических и культурных параметров развития общества учитывали индекс человеческого развития и ВВП на душу населения (из отчета о человеческом развитии Программы развития ООН за 2015 год), показатели ценностей по Хофстеде, показатели ценностей эмансипации (Всемирный обзор ценностей) и культурно-ценностные ориентации по шкале Шварца.
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Страны, участвующие в исследовании, в зависимости от социально-экономического и культурного уровня развития объединили в кластеры, между которыми сравнили полученные показатели по предпочтениям: рост, цвет глаз, манера общения, жестикуляция, тип фигуры – респондентам был представлен большой список внешних параметров.
На предыдущем этапе исследование проводилось в четырех странах: России, Португалии, Франции и Грузии. Тогда были опрошены 1 300 человек. Результаты опубликованы в журнале Cross-Cultural Research. В дальнейшем география расширилась до шести стран (Россия, США, Франция, Португалия, Ямайка и Грузия). В будущем возможно расширение круга сравниваемых стран.
По мнению ученых, результаты их работы могут быть полезны практикующим психологам и специалистам по межкультурной коммуникации, оптимизирующим отношения в интернациональных романтических парах.
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