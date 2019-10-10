"Если тебя не лайкают, ты лузер". Почему нам так важны виртуальные сердечки

Лайки появились десять (!) лет назад и произвели тогда настоящую революцию в мире социальных сетей. Сегодня мы уже не помним, каким был мир без них. Художники посвящают лайкам свои произведения, как символу эпохи. А социальные сети одна за другой тестируют отказ от их публичной демонстрации, потому что они давят на пользователей и постепенно обесцениваются из-за накруток.