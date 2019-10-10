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РИА Новости

Западные либералы устали от демократии и нашли замену выборам

08:00 10.10.2019 (обновлено: 08:02 10.10.2019)
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© AP Photo / Tim IrelandМужчина с флагом ЕС на Парламентской площади Лондона, Великобритания. 25 июня 2016
Мужчина с флагом ЕС на Парламентской площади Лондона, Великобритания. 25 июня 2016
© AP Photo / Tim Ireland
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Судя по восторженным публикациям западных СМИ, элиты нашли замену демократическим выборам, с помощью которой можно удержать власть. На смену голосованию приходит жеребьевка.
Напомним, 2016 год стал переломным для западных либералов. Проиграв в ходе всех возможных и невозможных голосований, они вдруг разуверились в демократии и начали лихорадочно искать иные формы закрепления своей власти. Слово "референдум" вообще было проклято ими, но отказаться от выборов с тем, чтобы воспрепятствовать росту своих оппонентов, называемых ими популистами, — это пока считается перебором.
Но ничего, поиск пути продолжается, и, похоже, у либералов забрезжила надежда.
Сразу же по итогам кошмарного для истеблишмента 2016 года жеребьевку предложил бельгийский писатель Давид ван Рейбрук. Он и не скрывал, что именно итоги британского референдума о выходе из ЕС и победа в США Дональда Трампа побудила его написать книгу "Против выборов" о том, как противостоять "неизбежному усилению популизма и крайних идеологических течений". По мнению Рейбрука, надо отказаться от избирательного процесса, вернувшись к традициям Древней Греции и Венеции, где народных представителей зачастую выбирали жребием. А что, работало же. Тот факт, что подобная система демократии соседствовала с рабством (и рабство тоже работало), современных либералов не смущает.
На первый взгляд, странная инициатива, никак не вписывающаяся в каноны современных демократов, вызвала радостную реакцию многих СМИ. Нобелевский лауреат в области литературы Джон Максвелл Кутзее также приветствовал идеи, изложенные в книге бельгийца: "Выбор наших правителей народным голосованием провалился и не может создать подлинно демократическое правительство: кажется, перед нашими глазами рисуется именно такой вердикт истории. Давид ван Рейбрук убедительно и последовательно выступает за возвращение к выбору путем жребия. <…> Возможно, это идея, время которой пришло".
Акция протеста движения желтые жилеты в Париже
26 января, 08:00РИА Новости
Новейшее изобретение демократии: запретить референдумы
Ладно бы, если бы все ограничивалось только книгами и теоретическими диспутами высоколобых интеллектуалов. Но эти идеи тут же подхватили политики и активисты. Под концепцию жеребьевки как способа выбора народных представителей уже созданы общественные движения, которые не без поддержки вездесущего Сороса действуют в разных странах мира.
Причем они находят поддержку и некоторых представителей антиистеблишмента. К примеру, в ходе последних президентских выборов во Франции лидер Левой партии Жан-Люк Меланшон призвал учредить Шестую республику, в которой депутаты верхней палаты парламента избирались бы жеребьевкой. Призыв подхвачен и французскими "желтыми жилетами". Постепенно эта идея реализуется и на практике.
"Важной вехой для совещательной демократии" назвали последователи Ван Рейбрука решение о создании Гражданской Ассамблеи Немецкоязычного сообщества Бельгии в городе Эйпен. С сентября сего года 24 представителя этой группы населения, избранные посредством жеребьевки из волонтеров, формируют гражданский совет (бюргеррат), чьей задачей будет выработка рекомендаций для законодательных и исполнительных органов региональной власти.
Откровенно говоря, ничего нового в самой форме подобных совещательных структур нет — и у нас действуют всевозможные общественные палаты и советы с похожими полномочиями. Разница лишь в том, что в России они, как правило, избираются из числа экспертов, знающих и авторитетных людей, а в бюргеррате могут быть представлены еще большие непрофессионалы, чем избранные депутаты. Это, похоже, как раз и устраивает бюрократов и чиновников, находящихся у власти. Профанов ведь легче направить в нужную для власти колею, чем тех, кто разбирается в вопросе.
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкАкция протеста "желтых жилетов" в Париже
Акция протеста желтых жилетов в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Акция протеста "желтых жилетов" в Париже
Именно поэтому "восточнобельгийская модель", как уже окрестили эксперимент Эйпена, с энтузиазмом освещается прессой Европы. "Дальнейшим шагом в развитии демократии" назвал эту практику рупор либеральной идеологии журнал The Economist, явно намекающий на необходимость расширения передового опыта на другие города и страны.
По похожему пути пошли в пригороде канадского Ванкувера, где жребием выбрали орган по городскому планированию, зычно назвав его Гражданской ассамблеей. А на прошлой неделе во Франции началась работа Гражданского конвента по климату, состоящего из 150 человек, которых компьютер случайно отобрал из избирательных списков и телефонных справочников. Конвент собран президентом страны Эммануэлем Макроном (кстати, по предложению упомянутых "желтых жилетов") для выработки "гражданских инициатив" по борьбе за сохранение окружающей среды.

Что может предложить попавший в этот орган 26-летний ресторанный разнорабочий (как не вспомнить формулу о "кухарке, управляющей государством") Дауда Исаки, он и сам не знает, судя по интервью газете The Times. Но эксперимент (кстати, недешевый) всем нравится: и требования протестующих ввести элементы прямой демократии удовлетворены, и элиты довольны, учитывая, что собирающиеся в подобных конвентах или бюргерратах граждане не представляют угрозы для власти ввиду их некомпетентности.

Последнее обстоятельство и привлекает внимание западного истеблишмента к подобным экспериментам. Судя по бурной реакции СМИ и выделению немалых средств на раскрутку идеи всенародных жеребьевок взамен выборов, подобная практика наверняка будет расширяться. Органы, сформированные компьютером на основе телефонной книги, конечно же, проявят неэффективность и бесполезность. Но это позволит выпустить пар протестов и нарисовать видимость прямого общения элит с народом, не создавая лишних помех для устоявшейся касты западной бюрократии. И тогда той не будут страшны ни Трамп, ни референдумы. Бюрократы и бюргерраты смогут рулить без назойливых преград и опасения потерять власть на очередных "неправильных" выборах.
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Эммануэль МакронДональд ТрампФранцияСШАВ мире
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