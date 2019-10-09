Нина Пушкова заявила, что интерес к ее книге в Греции стал неожиданностью

Нина Пушкова во время презентации своей книги "Богиня победы" в Российском центре науки и культуры в Афинах, Греция

© Российский центр науки и культуры в Афинах Нина Пушкова во время презентации своей книги "Богиня победы" в Российском центре науки и культуры в Афинах, Греция

АФИНЫ, 9 окт – РИА Новости. Российская писательница Нина Пушкова заявила в интервью РИА Новости, что интерес к ее книге в Греции стал для нее неожиданностью.

Роман Пушковой "Богиня Победы" вышел в Афинах на греческом языке. В столице Греции прошли две презентации книги, выпущенной крупным греческим "Издательским домом Ливанис" в рамках Года языка и литературы России и Греции, и обе - с успехом. На встрече с соотечественниками в Российском центре науки и культуры зал был переполнен, люди стояли в проходах. На презентацию в издательстве пришли депутаты парламента Греции, сотрудники МИД, общественность, журналисты.

"Я не ожидала, что книга вызовет такой интерес", - сказала писательница.

Нина Пушкова - выпускница театрального училища имени Щукина, снялась в нескольких фильмах, в том числе в "Обыкновенном чуде", а писать стала, по ее словам, случайно.

Это ее вторая книга. Первая – "Роман с постскриптумом" вышел несколько лет назад и получил диплом Бунинской премии. Детективный приключенческий роман "Богиня Победы" рассказывает о 1990-х годах. Он уже переведен на французский и вышел во Франции, переводится на немецкий и ведутся переговоры с итальянским издательством.

© предоставлено пресс-службой посольства России в Греции Презентация книги Нины Пушковой "Богиня победы" в Российском центре науки и культуры в Афинах, Греция © предоставлено пресс-службой посольства России в Греции Презентация книги Нины Пушковой "Богиня победы" в Российском центре науки и культуры в Афинах, Греция

В переводе на греческий

Переводы книг российских писателей в последние годы крайне редко появляются на полках греческих книжных магазинов – кризис. По словам Пушковой, перевод ее книги появился благодаря стечению случайностей.

"Руководитель Российского центра науки и культуры на Кипре Алина Радченко прочла в самолете мою книгу. На Кипре она дала книгу своим знакомым женщинам, те – своим мужьям, и началась народная дипломатия и "мягкая сила" в действии. Все стали книгой зачитываться, и возникла идея использовать ее для изучения русского языка в университете, чтобы желающие учили не только классику, но и современный русский язык. Радченко устроила конкурс переводчиков нескольких глав", - рассказала писательница.

По ее словам, эти главы попали в Грецию с помощью посольства, и ими заинтересовалось издательство "Ливанис", которое решило перевести всю книгу. Пушкова поблагодарила за помощь посла России в Греции Андрея Маслова.

"Мне сказали в издательстве, что они давно не переводят книги, потому что финансовый кризис, потому что перевод стоит дорого, надо, чтобы потом перевод раскупили, чтобы был интерес. А здесь детективный сюжет завернут в целлофан романистики, и он как настоящий букет – и шелестит, и блестит, и пахнет", - сказала Пушкова.

Она отметила, что задуманный как женский, роман читают и мужчины. "Я не верила, что все так сложится. Получился случайный удачный проект", - сказала она.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Презентация книги Нины Пушковой "Богиня победы" в Российском центре науки и культуры в Афинах, Греция © РИА Новости / Геннадий Мельник Презентация книги Нины Пушковой "Богиня победы" в Российском центре науки и культуры в Афинах, Греция

По ее словам, в то, что книга выйдет в Греции, не верил ее муж – сенатор Алексей Пушков.

"Вышла! В Греции вышла! Она придет теперь и на Кипр. Они верят в нее как в коммерческий проект. Греки книгу даже не сократили" - сказала Пушкова.

Писательница рассказала, что во время презентации книги в "Ливанисе" к ней подходили греческие политики и вспоминали о встречах с ее супругом.

"И я понимаю, что у них был чисто человеческий интерес посмотреть. Думаю, что у меня аудитория расширилась за счет людей, которые знают о деятельности моего мужа. Так политика и гуманитарная миссия идут рука об руку, и это приводит к результатам, что очень радует", - сказала Пушкова.

По ее словам, многие греки еще до презентации прочли книгу. Она надеется, что, прочитав роман, греки будут лучше понимать россиян.

Страшные 90-е

"Когда я спрашиваю у греков, что вам было интересно в моем романе, они говорят, что "знаете, ваши 90-е не были описаны. Мы только получали интервью политиков, получали статьи журналистов, но мы не понимали, что происходило, мы видели отдельные фрагменты, а вы создали целую картину, и причем такую картину, которая сразу захватывает", - рассказала Пушкова.

По ее словам, это было то время, когда, по выражению писателя, "ад был пуст", и все бесы были в России.

"Это время надо осмыслить, осознать прошлое, чтобы избежать ошибок в будущем. Нельзя жить только сегодняшним моментом. Как без прошлого? И самые драматические моменты прошлого надо осмыслить, сделать из них выводы", - считает писательница.

"Девяностые были наполнены таким драматизмом… У нас была отнята знакомая жизнь, и для того чтобы выжить, надо было начинать новую жизнь. Очень многие не выдержали, очень много на этом пути жертв, но те, кто прошли испытания, остались людьми и остались с нравственным присутствием в себе", - сказала Пушкова.

По сюжету романа, студентке Нике случайно достаются бриллианты, и она попадает в круговорот событий и вынуждена бороться за свою жизнь.

"Моя героиня ворует, и с этого начинается триллер. Но ей почему-то все помогают, хотя она нарушила христианскую заповедь – не укради", - сказала Пушкова.

Сейчас она пишет продолжение романа, те же герои будут "в те же годы и чуть-чуть позже". Однако писательница сохранила интригу и не стала раскрывать, в каких обстоятельствах окажутся герои.

Колыбель цивилизации

Пушкова очень высоко отозвалась о культуре Греции, о ее мифах, археологических памятниках.

"Колыбель человечества, и этого не отнять. По этой земле ходили и здесь правили герои, которые вошли в современный язык. Эллада – особая земля, и корни здесь всегда будут давать росток", - считает Пушкова.