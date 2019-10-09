Сирийские курды заявили об отражении наземной атаки турецкой армии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) отразили наземное нападение турецкой армии на сирийский приграничный город Телль-Абъяд, заявил официальный представитель SDF Мустафа Бали.

Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что турецкая армия вошла в город и вступила в столкновения с бойцами SDF. Бали сообщал, что турецкая армия начала артиллерийский обстрел города Кобани (Айн-эль-Араб) на границе двух стран.

"Наземное нападение турецких сил было отражено бойцами SDF в Телль-Абъяде", - сообщил Бали в Twitter

Как сообщает гостелевидение Сирии, в настоящее время наблюдается артиллерийский обстрел между турецкой армией и силами SDF по обе стороны границы.