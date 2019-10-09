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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские курды заявили об отражении наземной атаки турецкой армии

23:57 09.10.2019
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© REUTERS / U.S. Army/Staff Sgt. Andrew GoedlВоеннослужащие "Сирийских демократических сил" (SDF)
Военнослужащие Сирийских демократических сил (SDF)
© REUTERS / U.S. Army/Staff Sgt. Andrew Goedl
Военнослужащие "Сирийских демократических сил" (SDF)
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) отразили наземное нападение турецкой армии на сирийский приграничный город Телль-Абъяд, заявил официальный представитель SDF Мустафа Бали.
Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что турецкая армия вошла в город и вступила в столкновения с бойцами SDF. Бали сообщал, что турецкая армия начала артиллерийский обстрел города Кобани (Айн-эль-Араб) на границе двух стран.
"Наземное нападение турецких сил было отражено бойцами SDF в Телль-Абъяде", - сообщил Бали в Twitter.
Как сообщает гостелевидение Сирии, в настоящее время наблюдается артиллерийский обстрел между турецкой армией и силами SDF по обе стороны границы.
Турецкая авиация начала в среду военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд. Ряд арабских стран уже выступили с резким осуждением этой операции.
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