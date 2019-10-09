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РИА Новости

Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

23:53 09.10.2019 (обновлено: 02:03 10.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов.
Включение в список накладывает определенные обязательства. В частности, организация должна сообщать об этом статусе в своих материалах и представлять в министерство дополнительную отчетность. Решение о включении в список можно обжаловать в суде.
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Директор ФБК Иван Жданов заявил в твиттере, что ФБК обжалует это решение. По его словам, организация никогда не получала иностранного финансирования.
Однако в пресс-службе Минюста рассказали РИА Новости, что ФБК получал финансирование из Испании и США. Это смогли выявить после публикаций в СМИ о работе фонда.
В Кремле отказались комментировать решение Минюста. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ведомство действует в рамках полномочий.
"У Кремля нет позиции, Кремль не выносит подобных решений", - отметил он.
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"У Кремля нет позиции, Кремль не выносит подобных решений" - аха, вы врёте, а мы прям верим...
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