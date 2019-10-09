Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов.

Включение в список накладывает определенные обязательства. В частности, организация должна сообщать об этом статусе в своих материалах и представлять в министерство дополнительную отчетность. Решение о включении в список можно обжаловать в суде.

Директор ФБК Иван Жданов заявил в твиттере, что ФБК обжалует это решение. По его словам, организация никогда не получала иностранного финансирования.

Однако в пресс-службе Минюста рассказали РИА Новости, что ФБК получал финансирование из Испании и США. Это смогли выявить после публикаций в СМИ о работе фонда.

В Кремле отказались комментировать решение Минюста. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ведомство действует в рамках полномочий.