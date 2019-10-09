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РИА Новости

Трамп назвал приход на Ближний Восток самой ужасной ошибкой США

23:46 09.10.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что самой ужасной ошибкой США является приход на Ближний Восток.
"Самая ужасная ошибка, которую допустили США, - это приход на Ближний Восток", - сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп
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Он заявил, что США "действуют в роли полицейских" в регионе.
"Мы делаем ту работу, которую должны делать другие. Мы делаем работу, которую должны делать Европа, Россия, Иран, Ирак, Турция, Сирия. Они должны это делать. Мы не должны этого делать", - добавил Трамп.
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Война в СирииБлижний ВостокДональд ТрампСШАВ мире
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