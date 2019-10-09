Трамп назвал приход на Ближний Восток самой ужасной ошибкой США

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что самой ужасной ошибкой США является приход на Ближний Восток.

"Самая ужасная ошибка, которую допустили США, - это приход на Ближний Восток", - сказал Трамп журналистам.

Он заявил, что США "действуют в роли полицейских" в регионе.