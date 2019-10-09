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РИА Новости

В Чечне пригрозили судом авторам сообщений о заговоре против Кадырова

23:43 09.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРеспублики Рамзан Кадыров
Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 9 окт – РИА Новости. Заместитель главы МВД по Чечне Апти Алаудинов заявил о намерении судиться с авторами сообщений о якобы его участии в заговоре против главы республики Рамзана Кадырова.
Ранее канал в Telegram "СКФО Telegraph" написал, что в Чечне якобы была совершена попытка покушения на Кадырова. В числе возможных участников называлось имя Алаудинова.
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"Я хочу сказать журналистам, которые написали эту гадость: я буду вас искать, я буду с вами судиться и наказывать по чести и совести", - заявил Алаудинов в видеообращении, размещенном в Instagram.
Он подчеркнул, что никогда не был предателем и является членом команды Кадырова.
"Ни за какие блага этого мира я не повернулся бы спиной ни к Рамзану Ахматовичу, ни к пути Ахмата-Хаджи Кадырова. Я был и остаюсь членов команды Кадырова", - сказал Алаудинов.
В подписи под видеороликом он назвал авторов этих сообщений "шайтанами, которые хотят видеть разлад в команде Кадырова".
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Апти АлаудиновРамзан КадыровЧечняОбщество
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