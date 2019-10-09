В Чечне пригрозили судом авторам сообщений о заговоре против Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 9 окт – РИА Новости. Заместитель главы МВД по Чечне Апти Алаудинов заявил о намерении судиться с авторами сообщений о якобы его участии в заговоре против главы республики Рамзана Кадырова.

Ранее канал в Telegram "СКФО Telegraph" написал, что в Чечне якобы была совершена попытка покушения на Кадырова. В числе возможных участников называлось имя Алаудинова.

"Я хочу сказать журналистам, которые написали эту гадость: я буду вас искать, я буду с вами судиться и наказывать по чести и совести", - заявил Алаудинов в видеообращении, размещенном в Instagram

Он подчеркнул, что никогда не был предателем и является членом команды Кадырова.

"Ни за какие блага этого мира я не повернулся бы спиной ни к Рамзану Ахматовичу, ни к пути Ахмата-Хаджи Кадырова. Я был и остаюсь членов команды Кадырова", - сказал Алаудинов.