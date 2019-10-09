США эвакуируют "самых опасных" пленных боевиков ИГ* из Сирии

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США эвакуируют "самых опасных" пленных боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* из северных районов Сирии, где Турция начала военную операцию против курдов, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Мы забираем некоторых самых опасных (пленных) боевиков ИГ*, перевозим в другие защищенные места… Мы хотим убедиться, что они не сбегут", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Президент добавил, что в районе находятся "тысячи захваченных боевиков" ИГ*, многие из которых являются гражданами других стран, однако власти этих стран не принимают своих граждан обратно.

Ранее Трамп говорил, что всего в районах на севере Сирии, которые контролируют курды, могут быть до 70 тысяч пленных боевиков и членов их семей.

Представители курдских "Сирийских демократических сил" говорили о 6 тысячах пленных боевиков.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.