Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-09T23:38Z
https://ria.ru/20191009/1559604793.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155909/94/1559099406_0:215:3075:1945_1036x0_80_0_0_9b4f318bebe7ed95357947c6e25fe51b.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

США эвакуируют "самых опасных" пленных боевиков ИГ* из Сирии

23:38 09.10.2019
1812
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. США эвакуируют "самых опасных" пленных боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* из северных районов Сирии, где Турция начала военную операцию против курдов, сообщил президент США Дональд Трамп.
"Мы забираем некоторых самых опасных (пленных) боевиков ИГ*, перевозим в другие защищенные места… Мы хотим убедиться, что они не сбегут", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Турецкие военные на границе с Сирией
Вчера, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Президент добавил, что в районе находятся "тысячи захваченных боевиков" ИГ*, многие из которых являются гражданами других стран, однако власти этих стран не принимают своих граждан обратно.
Ранее Трамп говорил, что всего в районах на севере Сирии, которые контролируют курды, могут быть до 70 тысяч пленных боевиков и членов их семей.
Представители курдских "Сирийских демократических сил" говорили о 6 тысячах пленных боевиков.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Вчера, 23:25Война в Сирии
Глава МИД Турции провел переговоры с Помпео после начала операции в Сирии
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
* запрещенная в России террористическая организация.
11810101
Обсудить 2
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииДональд ТрампТурцияСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
Турция начала наземную фазу операции в Сирии
РИА
Новости
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Военнослужащие Сирийских демократических сил (SDF)
Сирийские курды заявили об отражении наземной атаки турецкой армии
Лента
новостей
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Турции последствиями из-за военной операции в Сирии
Граница Южной Осетии и Грузии
Цхинвал обвинил Тбилиси в "ползучей оккупации" и "прямом подкупе" населения
Автомобиль Следственного комитета РФ
Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
Турецкая девочка выглядывает из окна автомобиля во время стягивания войск турецкой армии к границе с Сирией
Минобороны Турции заявило, что войска продолжают продвижение в Сирии
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал приход на Ближний Восток самой ужасной ошибкой США
Петр Порошенко
Савченко рассказала, как Порошенко "проиграл" Украину
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов
Глава СПЧ прокомментировал возможность возвращения смертной казни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22Чавушоглу и Маас провели переговоры после начала турецкой операции в Сирии
10:20На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
10:20Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет на Украине девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
09:38Суд в Бангладеш выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Юнуса
09:34В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов
09:33СМИ: перевозчики не поддержали проект о передаче данных навигации "Платону"
09:33Армения осудила турецкую военную операции в Сирии
Лента новостейМолния