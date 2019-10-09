Глава МИД Франции осудил операцию Турции в Сирии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан осудил военную операцию Турции на севере Сирии, подчеркнув, что она ставит под угрозу усилия антитеррористической коалиции.
"Я осуждаю одностороннюю операцию, которую начала Турция в Сирии. Она ставит под сомнение гуманитарные усилия и усилия в области безопасности коалиции против "Исламского государства"* и рискует подорвать безопасность европейцев. Она должна прекратиться", - написал Ле Дриан в Twitter.
В среду президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической организации "Исламское государство"*.
*Запрещенная в России террористическая организация