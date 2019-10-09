Глава МИД Франции осудил операцию Турции в Сирии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан осудил военную операцию Турции на севере Сирии, подчеркнув, что она ставит под угрозу усилия антитеррористической коалиции.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической организации "Исламское государство"*.