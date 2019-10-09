Могерини призвала сохранить прогресс по отводу сил в Донбассе

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала в среду сохранить прогресс в процессе разведения сил в Донбассе, обеспечить устойчивое прекращение огня.

Договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе. Ранее в среду в ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали отвод сил у Золотого. Руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко сообщил РИА Новости, что ополченцы готовы предпринять новую попытку отвода сил в районе Золотого 10 октября.

"Итоги трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября по так называемой "формуле Штайнмайера" - это шаг, который может привести к прогрессу в полном выполнении минских соглашений всеми сторонами. Должно быть ясно, что минские соглашения остаются центральными для достижения устойчивого мирного решения конфликта, чтобы остановить столкновения и прекратить страдания людей", - заявила Могерини, выступая в Европарламенте.

Она отметила, что "важно поддерживать прогресс в разведении сил и строительства моста в станице Луганская". "Необходимо устойчивое прекращение огня для конечной цели восстановления украинского контроля над всей территорией", - заявила Могерини.