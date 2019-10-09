ОАЭ осудили операцию Турции в Сирии

"ОАЭ самым решительным образом осуждают турецкую военную агрессию в Сирии, подтверждают, что это является опасным развитием событий, а также откровенным неприемлемым нарушением суверенитета дружественной арабской страны и вмешательством в арабские дела", - говорится в срочном заявлении, которое приводит агентство.