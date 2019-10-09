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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Британии прокомментировал план Турции по возвращению сирийцев на родину

22:42 09.10.2019
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© AP Photo / Matt DunhamДоминик Рааб
Доминик Рааб
© AP Photo / Matt Dunham
Доминик Рааб. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 окт – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обеспокоен военными действиями Турции в Сирии и считает план турецких властей по возвращению сирийских беженцев на родину несвоевременным.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.
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"У меня есть серьезные опасения относительно односторонних военных действий, предпринятых Турцией. Это создает риск дестабилизации региона, усиления страдания населения и подрывания прогресса, достигнутого в борьбе против ИГИЛ*, которая должна быть в центре нашего общего внимания", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении Рааба.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся четыре миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.
"Турция продемонстрировала значительное благородство, предоставив убежище стольким сирийским беженцам. Но мы не поддержим планы по возвращению их до тех пор, пока не соблюдены условия для добровольного и безопасного возвращения домой", - подчеркнул Рааб.
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* запрещенная в России террористическая организация.
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