Кубань увеличила экспорт сыров и вина с начала 2019 года

КРАСНОДАР, 9 окт — РИА Новости. Краснодарский край с начала текущего года увеличил экспорт сыров на 45%, винодельческой продукции - на 7%, говорится в сообщении администрации региона.

Уточняется, что о развитии экспортного потенциала продукции АПК Краснодарского края рассказал вице-губернатор Андрей Коробка в рамках ХХI Российской агропромышленной выставки "Золотая осень", которая проходит в Москве на территории ВДНХ с 9 по 12 октября. Край представляет на выставке селекционные достижения местных семеноводческих научных центров и региональные гастрономические бренды – краснодарский чай, яблоки и сыры.

"Наши производители доказывают конкурентоспособность продукции на международных рынках. С начала года достигнут рост экспорта сыров на 45%, масложировой продукции - на 33%, сгущенных консервов - на 32%, винодельческой продукции - на 7%", – заявил Коробка. По его словам, предприятиям, ориентированным на экспорт, власти региона оказывают всяческое содействие.

"Начиная с этого года, по поручению губернатора Вениамина Кондратьева мы будем выделять краевые средства на поддержку кондитерских предприятий. Средства будут направлены на субсидирование процентной ставки по льготным кредитам на закупку сырья. В этом году это порядка 4 миллионов рублей. На следующий год планируем выделить более 100 миллионов рублей", – пояснил замгубернатора.