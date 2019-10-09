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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань увеличила экспорт сыров и вина с начала 2019 года

22:42 09.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая винограда сорта "Саперави" на винодельческом предприятии "Фанагория" в Краснодарском крае
Сбор урожая винограда сорта Саперави на винодельческом предприятии Фанагория в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сбор урожая винограда сорта "Саперави" на винодельческом предприятии "Фанагория" в Краснодарском крае. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 окт — РИА Новости. Краснодарский край с начала текущего года увеличил экспорт сыров на 45%, винодельческой продукции - на 7%, говорится в сообщении администрации региона.
Уточняется, что о развитии экспортного потенциала продукции АПК Краснодарского края рассказал вице-губернатор Андрей Коробка в рамках ХХI Российской агропромышленной выставки "Золотая осень", которая проходит в Москве на территории ВДНХ с 9 по 12 октября. Край представляет на выставке селекционные достижения местных семеноводческих научных центров и региональные гастрономические бренды – краснодарский чай, яблоки и сыры.
"Наши производители доказывают конкурентоспособность продукции на международных рынках. С начала года достигнут рост экспорта сыров на 45%, масложировой продукции - на 33%, сгущенных консервов - на 32%, винодельческой продукции - на 7%", – заявил Коробка. По его словам, предприятиям, ориентированным на экспорт, власти региона оказывают всяческое содействие.
"Начиная с этого года, по поручению губернатора Вениамина Кондратьева мы будем выделять краевые средства на поддержку кондитерских предприятий. Средства будут направлены на субсидирование процентной ставки по льготным кредитам на закупку сырья. В этом году это порядка 4 миллионов рублей. На следующий год планируем выделить более 100 миллионов рублей", – пояснил замгубернатора.
По данным краевых властей, в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Краснодарскому краю предстоит нарастить объем экспорта продукции АПК до 3,8 миллиарда долларов в 2024 году.
Глава департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов
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Краснодарский крайАндрей КоробкаВениамин КондратьевКубаньКраснодарКраснодарский крайЭкономика
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