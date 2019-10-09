Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T00:00Z
https://ria.ru/20191009/1559603888.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155959/96/1559599678_0:177:3060:1898_1036x0_80_0_0_9ec9fd860e0750893f49b224774edfc1.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Турция начала наземную фазу операции в Сирии

22:40 09.10.2019 (обновлено: 00:00 10.10.2019)
30296
© AP Photo / Lefteris PitarakisДым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Турецкая армия начала наземную часть операции "Источник мира" на севере Сирии.
Как сообщили в Минобороны Турции, действия проводятся совместно с оппозиционной "Свободной сирийской армии".
О начале операции объявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По словам главы государства, она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и "Исламского государства"*.
Опубликовано видео ударов турецких войск на севере Сирии
Вчера, 21:00РИА Новости
Опубликовано видео ударов турецких войск по северу Сирии
Турецкие военные надеются очистить приграничные территории от курдского ополчения, а также создать зоны безопасности и разместить сирийских беженцев. В Анкаре ранее сообщали, что в Турции находятся около четырех миллион сирийцев, которых страна "не может бесконечно содержать".
По данным сирийского государственного телеканала Ikhbariya, турецкая армия атаковала города Дарбасия, Маликия, Камышлы в провинции Хасеке и города Телль-Абъяд и Айн-Иса в провинции Ракка. Кроме того, турецкая авиация нанесла удары по линии электропередач, снабжающей энергией водонапорную станцию Аллюк, и по плотине Саффан к северу от Маликии. Как сообщили в пресс-службе "Сирийских демократических сил", жертвами операции стали трое бойцов SDF и пять мирных жителей, еще несколько человек пострадали. По информации Ikhbariya, при обстрелов Камышлы погибли трое детей и женщина.
Озабоченность происходящим выразил генсек ООН Антониу Гутерреш. Как сообщил заместитель его официального представителя Фархан Хак, любые военные операции должны соответствовать уставу ООН и международному гуманитарному праву.
Ситуацию на севере Сирии обсудит Совет Безопасности всемирной организации.
Сирийские власти не признают автономную администрацию на северо-востоке страны, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — SDF. Переговоры между Дамаском и курдской администрацией результатов не дали.
Сирийское руководство неоднократно осуждало действия Турции на севере страны.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Турецкие военные на границе с Сирией
Вчера, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
5477182091
Обсудить 19
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
и теперь как возвращать эту территорию Дамаску? только вступив в бой с армией Турции Турция- паршивый "союзник",зря мы Эрдогана спасли от переворота, он вместо того,чтобы помочь армии Сирии ,он оккупирует часть Сирии. Теперь Дамаску нужно атаковать турецких оккупантов.
9 октября, 22:45
АОАлександр Орлов
21200024
Крепится нужно. Пенсия 12000 рублей. На амбиции хватит
9 октября, 23:22
Ант Антов
500209
Рекомендуем
Турецкие военные на границе с Сирией
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
РИА
Новости
Турецкая девочка выглядывает из окна автомобиля во время стягивания войск турецкой армии к границе с Сирией
Минобороны Турции заявило, что войска продолжают продвижение в Сирии
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
США эвакуируют "самых опасных" пленных боевиков ИГ* из Сирии
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Эрдоган объявил о начале турецкой военной операции в Сирии
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини
ЕС призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Актриса Анастасия Заворотнюк
Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Опубликовано видео ударов турецких войск на севере Сирии
Опубликовано видео ударов турецких войск по северу Сирии
Здание Государственной думы Российской Федерации
В Госдуме заявили об игнорировании правительством просьб о поддержке армии
Автомобиль Следственного комитета РФ
Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
Полиция
В Подмосковье уволили полицейского за интимную связь с 13-летней школьницей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:26Зеленский: Киев не бросит людей в Донбассе и "вернет вместе с территориями"
10:22Чавушоглу и Маас провели переговоры после начала турецкой операции в Сирии
10:20На борту Ан-12, аварийно севшего в Екатеринбурге, было 20 человек
10:20Работу аэропорта "Кольцово" приостановили после аварийной посадки Ан-12
10:18В ОП рассказали, что может стать альтернативой смертной казни
10:17В Екатеринбурге аварийно приземлился военно-транспортный Ан-12
10:14В Волгоградской области разыскивают двух детей, ушедших гулять в лес
10:01Глава МИД Эстонии призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
09:58Родившая в 12 лет на Украине девочка отказалась от ребенка
09:58В Кургане полиция провела обыски по делу о подпольном крематории медотходов
09:56Силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин, заявили в ДНР
09:54Российские туристы рассказали, как проведут ноябрьские праздники
09:51В Башкирии экологи ежечасно контролируют питьевую воду после ЧП на заводе
09:51Силовики 21 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49В Москве впервые представили российский аналог американской винтовки AR-15
09:46Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
09:39В Эквадоре почти 450 человек пострадали в ходе протестов
09:38Суд в Бангладеш выпустил ордер на арест нобелевского лауреата Юнуса
09:34В Японии умерла корова из первой в мире пары коров-клонов
09:33СМИ: перевозчики не поддержали проект о передаче данных навигации "Платону"
Лента новостейМолния