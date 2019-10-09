Турция начала наземную фазу операции в Сирии

АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Турецкая армия начала наземную часть операции "Источник мира" на севере Сирии.
Как сообщили в Минобороны Турции, действия проводятся совместно с оппозиционной "Свободной сирийской армии".
О начале операции объявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По словам главы государства, она направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и "Исламского государства"*.
Турецкие военные надеются очистить приграничные территории от курдского ополчения, а также создать зоны безопасности и разместить сирийских беженцев. В Анкаре ранее сообщали, что в Турции находятся около четырех миллион сирийцев, которых страна "не может бесконечно содержать".
По данным сирийского государственного телеканала Ikhbariya, турецкая армия атаковала города Дарбасия, Маликия, Камышлы в провинции Хасеке и города Телль-Абъяд и Айн-Иса в провинции Ракка. Кроме того, турецкая авиация нанесла удары по линии электропередач, снабжающей энергией водонапорную станцию Аллюк, и по плотине Саффан к северу от Маликии. Как сообщили в пресс-службе "Сирийских демократических сил", жертвами операции стали трое бойцов SDF и пять мирных жителей, еще несколько человек пострадали. По информации Ikhbariya, при обстрелов Камышлы погибли трое детей и женщина.
Озабоченность происходящим выразил генсек ООН Антониу Гутерреш. Как сообщил заместитель его официального представителя Фархан Хак, любые военные операции должны соответствовать уставу ООН и международному гуманитарному праву.
Ситуацию на севере Сирии обсудит Совет Безопасности всемирной организации.
Сирийские власти не признают автономную администрацию на северо-востоке страны, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — SDF. Переговоры между Дамаском и курдской администрацией результатов не дали.
Сирийское руководство неоднократно осуждало действия Турции на севере страны.
*Запрещенная в России террористическая организация.