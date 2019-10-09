Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента

Сейчас оклад главы региона составляет чуть менее 19 тысяч рублей.

Согласно проекту, оклад могут повысить с 1 октября 2019 года. Помимо губернатора, повышение зарплаты ждет чиновников, занимающих областные государственные должности, — всего 74 человека.

Дополнительные расходы на четвертый квартал этого года, как отмечается в заключении контрольно-счетной палаты Иркутской области, составят 32 миллиона рублей. Для следующего года эта сумма составит 128 миллионов рублей в год.