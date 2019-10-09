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РИА Новости

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента

22:40 09.10.2019 (обновлено: 23:59 09.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Иркутской области Сергей Левченко перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 февраля 2018
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 февраля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента — до 27 тысяч рублей. Соответствующий документ внесен Заксобрание области.
Сейчас оклад главы региона составляет чуть менее 19 тысяч рублей.
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Согласно проекту, оклад могут повысить с 1 октября 2019 года. Помимо губернатора, повышение зарплаты ждет чиновников, занимающих областные государственные должности, — всего 74 человека.
Дополнительные расходы на четвертый квартал этого года, как отмечается в заключении контрольно-счетной палаты Иркутской области, составят 32 миллиона рублей. Для следующего года эта сумма составит 128 миллионов рублей в год.
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Сергей ЛевченкоИркутская областьРоссияПолитика
Популярные комментарии
Это тот, который спящего медведя в берлоге застрелил?
9 октября, 23:03
zzonewige
70112366
Не понял что за бред? 128 миллионов в год на 74 человека? но это 144 тысячи в месяц на человека! И это еще только дополнительно? так сколько же они получают тогда???
10 октября, 01:18
Олег Григорьев
8660123
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