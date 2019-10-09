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РИА Новости
Пензенская область

Пензенская область представила 67 компаний на выставке "Золотая осень"

22:32 09.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
ПЕНЗА, 9 окт - РИА Новости. Пензенская область представила на российской специализированной выставке в Москве "Золотая осень" около 70 компаний, среди которых как крупные предприятия, так и средние и небольшие крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Регион представляет достижения и потенциал сельскохозяйственной отрасли на выставке "Золотая осень"… Свою продукцию в столицу привезли 67 пензенских компаний - как крупных, таких как "Дамате", "Черкизово", "Русмолко", "Грибная компания", "Кувака", "Объединенные ликероводочные заводы" и другие, так и средние и небольшие крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства", - говорится в сообщении.
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На стенде области общей площадью 110 квадратных метров представлены пензенские овощи и фрукты, колбасные и хлебобулочные изделия, молочная продукция, рыба, консервы и соленья, грибы, мед, ягоды, кленовый сироп, лимонад, соки, сыры, кондитерские товары и другие продукты, которые производятся в регионе.
"Мы не первый год участвуем во всероссийском агропромышленном форуме, и всегда стенд Пензенской области, ее продукция привлекают огромное количество людей. Они интересуются, дегустируют, запоминают бренд и готовы покупать пензенскую продукцию вновь и вновь, что является лучшим доказательством качества и востребованности пензенских товаров", - цитирует слова губернатора Ивана Белозерцева пресс-служба.
По его словам, спрос на качественную, экологически чистую, натуральную продукцию повышает уровень возможностей Пензенской области в агропромышленной сфере. Он отметил, что здоровое питание является важным компонентом и хорошим стимулом к развитию сельхозпроизводств региона.
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"Сегодня многие люди задумываются о культуре питания, качестве продуктов, влияющих на состояние здоровья. Уверен, что пензенские сельхозпредприятия удачно вписываются в новый тренд, способны предъявляемому качеству соответствовать… Большинство из них делает ставку на выпуск органической продукции, без химических добавок, приносящей пользу, а не вред", - подчеркнул Белозерцев.
Агропромышленная выставка "Золотая осень-2019" проходит с 9 по 12 октября на территории ВДНХ в Москве в рамках Недели агропромышленного комплекса.
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Пензенская областьИван БелозерцевПензенская областьЭкономика
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