Могерини обеспокоена возможными последствиями операции Турции в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Военная операция Турции на севере Сирии может помешать началу работу конституционного комитета, Анкара должна немедленно прекратить свои действия, заявила в среду, выступая в Европарламенте, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.

"Военная акция может иметь чрезвычайно серьезные и далеко идущие последствия в гуманитарном, военном, политическом и стратегическим смыслах. Мы призываем Турцию незамедлительно остановить эту одностороннюю военную акцию", - заявила она на слушаниях.

По ее мнению, "помимо серьезных последствий в гуманитарной сфере и сфере безопасности, турецкое вторжение может также помешать началу работы конституционного комитета".

"А комитет - это первый шаг, но очень важный, реальный шаг к возможному политическому разрешению конфликта", - отметила она.

"Сейчас мы надеемся на первое заседание комитета в Женеве, возможно, до конца октября. Мы надеемся, что турецкая операция не приведет к отсрочке первого заседания. Но пока мы не можем исключать этой вероятности", - заявила она.

Могерини также сообщила, что пригласила на переговоры глав МИД стран ЕС 14 октября спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена.

В конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен ранее заявил, что комитет соберется 30 октября в Женеве.