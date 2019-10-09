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РИА Новости
Война в Сирии

Саудовская Аравия считает турецкую операцию в Сирии агрессией, сообщили СМИ

22:26 09.10.2019
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© AFP 2019 / Bulent KilicКолонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
© AFP 2019 / Bulent Kilic
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия назвала агрессией военную операцию, которую Турция начала в Сирии, сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на источник в МИД королевства.
Источник заявил, что королевство осуждает военную операцию Турции в приграничных районах Сирии и считает ее агрессией и нарушением суверенитета и территориального единства Сирии.
Турецкие военные на границе с Сирией
Вчера, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
В среду президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство*". Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
Турецкая авиация начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся четыре миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.
Опубликовано видео ударов турецких войск на севере Сирии
Вчера, 21:00РИА Новости
Опубликовано видео ударов турецких войск по северу Сирии
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииСаудовская АравияТурцияСирияВ мире
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