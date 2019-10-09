"Мосгаз" сообщил о локализации утечки газа на юго-востоке Москвы

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МОСКВА, 9 окт - РИА Недвижимость. Утечка газа, которая произошла после того, как автобус врезался в жилой дом на юго-востоке Москвы, локализована, заявила РИА Недвижимость заместитель генерального директора по связям с общественностью "Мосгаза" Дарья Распопова.

"В 19.59 в Центральное диспетчерское управление АО "Мосгаз" поступила заявка о повреждении настенного газопровода по адресу: Перовский проезд, дом 35, строение 3. Оперативная бригада прибыла на место, где установила повреждение настенного газопровода... В настоящее время ситуация находится под контролем, запорные устройства перекрыты, утечка газа локализована", - сказала она.