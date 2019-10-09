В Саратове возбудили дело об убийстве после пропажи девятилетней девочки

САРАТОВ, 9 окт — РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи девятилетней девочки, которая утром в среду ушла в школу и не вернулась, поиски ребенка продолжаются, сообщает СУСК России по региону.

Ранее в главке МВД сообщили, что полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая в среду в 07:30 (06:30 мск) ушла из дома на улице Высокой в школу во 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала.

"По факту безвестного исчезновения девятилетней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК России "Убийство малолетнего" <…> К расследованию уголовного дела подключены наиболее опытные следователи и криминалисты СК", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники СК совместно с полицейскими и волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" продолжают поиски девочки.