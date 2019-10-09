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РИА Новости

В Саратове возбудили дело об убийстве после пропажи девятилетней девочки

22:15 09.10.2019 (обновлено: 10:22 10.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
САРАТОВ, 9 окт — РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи девятилетней девочки, которая утром в среду ушла в школу и не вернулась, поиски ребенка продолжаются, сообщает СУСК России по региону.
Ранее в главке МВД сообщили, что полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая в среду в 07:30 (06:30 мск) ушла из дома на улице Высокой в школу во 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала.
"По факту безвестного исчезновения девятилетней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК России "Убийство малолетнего" <…> К расследованию уголовного дела подключены наиболее опытные следователи и криминалисты СК", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудники СК совместно с полицейскими и волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" продолжают поиски девочки.
"Изымаются записи с камер видеонаблюдения по пути следования ребенка. Проводятся допросы членов семьи девочки, соседей, жильцов близлежащих домов, персонала учебного заведения, а с наступлением дневного времени продолжатся допросы сверстников девочки", — отмечается в сообщении.
Волонтеры отряда Лиза Алерт в Санкт-Петербурге
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