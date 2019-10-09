В Сирии пять мирных жителей погибли при турецких обстрелах

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. По меньшей мере пять мирных жителей погибли, десятки пострадали в результате обстрелов приграничных районов в Сирии со стороны Турции, сообщила пресс-служба "Сирийских демократических сил" (SDF).

"Погибли трое наших военнослужащих, также пять мирных жителей потеряли жизни, десятки мирных жителей ранены в результате массированного турецкого обстрела гражданских районов по всей линии границы", - говорится в сообщении.

Пресс-служба заявила, что обстрелам со стороны Турции подверглись такие города как Рас эль-Айн, Телль-Абъяд, Камышли, Дарбасия.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство*". Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.

Турецкая авиация начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд.

Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся четыре миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.